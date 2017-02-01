Человек тоже

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ

Анастасия КУРМАЗОВА

Во-первых, в последнее время стало развиваться какое-то нездоровое отношение к животным. Почему мы раньше воспринимали их просто как часть жизни? Теперь же мнения делятся на резко полярные. Кто-то впадает в умиление от вида каждой бездомной животинки, а кто-то считает, что всех их надо перебить, и дело с концом. В данном случае трудовику пришлось столкнуться с восторгом. И оказалось, что он ничуть не лучше ненависти. Потому что восторг по отношению к одному существу, похоже, полностью исключает желание понять другое.Никто не стал вникать, почему учитель поднял руку на собаку. Может, на то была объективная причина? Нет, что вы! Перед затуманенными от жалости глазами предстал несчастный пёс, которого живодёр чуть не лишил жизни. Детские языки быстро довели версию событий до полного абсурда, представив педагога извергом. Гуманное отношение к собаке перевесило гуманность по отношению к человеку. И ладно бы человек и в самом деле был нехорошим, злым, издевался над бедным животным. Так ведь нет, собака вообще не пострадала! А вот человека затравили.Во-вторых, во всей той истории никого почему-то не напрягла суть проблемы: посреди белого дня на школьном (!) дворе бегает бездомное животное. Пусть оно очень милое и никого никогда в жизни не кусало. И всё же, по моему глубокому убеждению, каждый проходящий мимо учитель должен собаку со школьного двора прогнать. Потому что сейчас она милая, а через пять минут какой-то отдельный ребёнок ей не понравится. Или окажется, что она больна. Или ещё что-нибудь. Лично меня крайне раздражают стаи бездомных псин, по-другому не скажешь, бегающих по городу. Что у них на уме? В какой момент они решат, что человек им не друг, и кто гарантирует, что именно моего ребёнка они не сочтут слабой жертвой?..