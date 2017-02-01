Какие наши амбиции?

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ



Олег ТЮМЕНЕВ,

депутат Законодательного Собрания Иркутской области

При подаче документов для получения социальной льготы от них требуют иметь при себе большое количество справок и документов. Например, для возврата части денег, затраченных на оплату капитального ремонта, в социальной службе надо иметь при себе трудовую книжку. 70 лет посетителю или 90 лет - не имеет значения.Приходил ко мне недавно на приём представитель очень пожилой ангарчанки, которой уже за 90 лет, и ехидно спрашивал: а доколе будут требовать в соцслужбе трудовую книжку от дамы преклонного возраста? Такая книжечка может быть утеряна, уничтожена огнём, может прийти в негодность. За 90 лет жизни всякое может произойти.Действительно, если работников обязывают собирать определённый набор документов, чтоб удостовериться, что получатель так называемых льгот не работает, то это не значит, что работник соцслужбы, мягко говоря, противный малый. Его обязывает инструкция.Вот, наконец, решили убрать из подобной инструкции требование к людям преклонного возраста предоставлять трудовую книжку. Кажется, мелочь, а многим это будет приятно читать. Услышала власть!Рассматривали депутаты проект стратегии социально-экономического развития территории аж до 2030 года. Каждое десятилетие рассматривают, принимают. Это уже третий план стратегического развития области. Депутаты слушали министра экономического развития, да и решили, что нет в стратегии конкретной цели....