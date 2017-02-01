Крылья возраста

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Да-да, всё относительно. Когда я была ребёнком, 40-летние мне казались стариками. Сейчас Всемирная организация здравоохранения подтверждает - я ошибалась. Доказано: от 25 до 44 лет - это молодые люди, 45-60 лет - средний возраст и только потом уже пожилой. Да и тут каждый сам решает, старый он уже или право имеет. На новую жизнь.Только у нас в России этого как будто не знают. Выходя на пенсию, люди буквально выпадают из жизни: болеют, стареют и умирают. А на Западе в это время народ вовсю пробует жизнь на вкус. Там существует понятие «третий возраст». Это когда отдали обществу все свои долги: вырастили детей, построили дом и карьеру, посадили дерево. Всё. Свободны. Больше никому и ничего не должны. Разве что самим себе. И люди учат языки, путешествуют, ходят по выставкам, заводят новых друзей, хобби и даже любовников. А что? Любви все возрасты покорны.Некоторые из таких пенсионеров поражают. Так, британка Рут ФЛАУВЕРС в 69 лет впервые сходила в ночной клуб на день рождения внука. Спустя год она стала одним из самых популярных диджеев мира! Британка же Дорис ЛОНГ начала заниматься промышленным скалолазанием в 85. Сейчас ей 102 года, и она с этим делом ещё не завязала. 83-летняя американка Мадонна БАДЕР занимается триатлоном (этот спорт для самых выносливых!) и бегает марафоны несколько раз в год. 63-летняя американка Грета ПОНТАРЕЛЛИ танцует на шесте (попробуйте хотя бы влезть на него и вы всё поймёте!). Французский долгожитель Робер МАРШАН в свои 105 лет не слез с велосипеда…Знаю, что вы скажете. Что у нас пенсии не в пример ниже, чем у них, и качество жизни тоже. Что нашим пенсионерам остаётся? Буквально закапываться в землю на даче, уходить с головой в воспитание внуков, просиживать штаны и дни на лавочке, устраиваться работать «больными» в поликлиники.Всё так. Только и у нас есть вдохновляющие примеры. Андрей ЧИРКОВ, герой книги Владимира ЯКОВЛЕВА «Возраст счастья», в 52 года, выпивая с американскими коллегами, пообещал пробежать совместно московский марафон. Слово сдержал. Сегодня ему 72 года, а за плечами не только участие в марафонах, но и 2 изданные книги о беге. А вспомните хирурга Фёдора УГЛОВА, который прожил 104 года и одну из последних операций выполнил накануне собственного столетия, попав в Книгу рекордов Гиннесса!Почему же у нас принято складывать лапки в том возрасте, который у них считается возрастом счастья? Наверное, главный пример – это предыдущие поколения, которые долго и тяжело восстанавливали страну после войны, жили бедно и трудно. Конечно, они рано постарели и рано ушли. Мы глядим на них и думаем, что так надо. А так не надо, потому что сейчас, как ни крути, люди живут легче!А, может быть, ещё дело в том, что у нас старость сама себя стесняется. Молодые да, себя любят, одевают, позируют и везде выкладывают свои фотографии… А люди в возрасте словно исчезают! Редко увидишь у нас на улицах, в кафе, как в Европе, нарядных и веселых пожилых людей, которые просто вышли пообщаться, поужинать, развлечься.А я думаю, что постареть – это здорово! Это дар Божий! Это значит не умереть молодым! Не каждому это даётся, а потому надо встречать старость с достоинством и… с юмором!...