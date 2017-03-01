.
,

Что за дела?


+1

Вчера, 15:06
 Количество просмотров: 344
    

Что стоит изуродовать город? По большому счёту ничего не стоит. Тем более если речь идёт о нашем самом лучшем городе на земле. Вот был перед домом № 7 в 17 микрорайоне раньше скверик, словно бы завершающий улицу Коминтерна. Сейчас вместо него здание, по виду очень напоминающее склад. Красиво? Я бы не сказала.

Что за дела?
Вот можно так уродовать город? Ответ: а почему нельзя?
Фото Николая СТЕРНИНА


За эту землю жители дома № 7 бились всё прошлое лето. Раньше там стояли вековые сосны, клёны, ива, по периметру рос кустарник. В июле территорию огородили, деревья начали рубить. Женщины кидались в драку со строителями! Тогда они еще не знали, что новое здание загородит свет в окнах квартир с первого по третий этаж. После драки писали в прокуратуру. Но деревья вырубили и здание построили.

Самого застройщика, кстати, никто в глаза не видел. В документах значится некий Андрей ЛАТЫШЕВ, но кто он, откуда взялся и чего хочет, неизвестно.

Правда, у местных жителей сложилось стойкое ощущение, что этот неизвестный гражданин на короткой ноге с администрацией. Обычным-то гражданам говорят, что земли в городе под строительство давно уже нет. После нескольких месяцев ожесточённых сражений с представителем таинственного застройщика решили пойти на компромисс. По завершении строительства застройщик пообещал жителям облагородить территорию, высадить кустарники и несколько саженцев взамен тех деревьев, которые вырубил.

Компромисс действовал ровно до тех пор, пока не начали появляться первые очертания будущего здания. Как так получилось, что в центре города построили такую «красоту»?

Да очень просто. Земля была отдана в аренду с разрешённым использованием под строительство административного здания с закусочной. Потому что сквер денег в бюджет не приносит в отличие от арендатора.

Так случилось и в 33, и в 32 микрорайонах, где прямо под окнами жилых домов выросли гаражи. Чего земле пустовать-то? На ней зарабатывать надо! Другое дело, что эскиз будущей постройки подписал главный архитектор города. Чем он произвел впечатление на чиновницу, которая посчитала, что бело-зелёный сарай без окон отлично впишется в современный архитектурный ансамбль города, неизвестно.

Хотя, может, самый лучший город на земле именно так и должен выглядеть?

Ольга КНЯЗЕВА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Попытка решить личные проблемы подав ложное заявление в полицию
В Иркутском кадетском корпусе прошли соревнования по Армейскому рукопашному бою
Казино в ритуальном салоне Иркутска
Все новости категории

Спортивные новости
Ещё поиграем
«Бронзовая» команда
Вторые в мире
Все новости категории

Реклама

Происшествия
Погиб на пожаре
Чистый паспорт
«ВКонтакте» со смертью
Все новости категории

Общество
Не сгорим и не утонем
Читатель сказал: он!
Ледовый автобан
Все новости категории

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Статей за Март 2017 (64)
Статей за Февраль 2017 (302)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru