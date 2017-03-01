Что за дела?

Фото Николая СТЕРНИНА

Ольга КНЯЗЕВА

За эту землю жители дома № 7 бились всё прошлое лето. Раньше там стояли вековые сосны, клёны, ива, по периметру рос кустарник. В июле территорию огородили, деревья начали рубить. Женщины кидались в драку со строителями! Тогда они еще не знали, что новое здание загородит свет в окнах квартир с первого по третий этаж. После драки писали в прокуратуру. Но деревья вырубили и здание построили.Самого застройщика, кстати, никто в глаза не видел. В документах значится некий Андрей ЛАТЫШЕВ, но кто он, откуда взялся и чего хочет, неизвестно.Правда, у местных жителей сложилось стойкое ощущение, что этот неизвестный гражданин на короткой ноге с администрацией. Обычным-то гражданам говорят, что земли в городе под строительство давно уже нет. После нескольких месяцев ожесточённых сражений с представителем таинственного застройщика решили пойти на компромисс. По завершении строительства застройщик пообещал жителям облагородить территорию, высадить кустарники и несколько саженцев взамен тех деревьев, которые вырубил.Компромисс действовал ровно до тех пор, пока не начали появляться первые очертания будущего здания. Как так получилось, что в центре города построили такую «красоту»?Да очень просто. Земля была отдана в аренду с разрешённым использованием под строительство административного здания с закусочной. Потому что сквер денег в бюджет не приносит в отличие от арендатора.Так случилось и в 33, и в 32 микрорайонах, где прямо под окнами жилых домов выросли гаражи. Чего земле пустовать-то? На ней зарабатывать надо! Другое дело, что эскиз будущей постройки подписал главный архитектор города. Чем он произвел впечатление на чиновницу, которая посчитала, что бело-зелёный сарай без окон отлично впишется в современный архитектурный ансамбль города, неизвестно.Хотя, может, самый лучший город на земле именно так и должен выглядеть?