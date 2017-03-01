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Замужем за службой


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Сегодня, 21:08
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В УМВД России по Ангарску 24% сотрудников - женщины. До оптимизации их было в два раза больше. Но и раньше, и сейчас половина из них или еще не были замужем, или этот статус для них пройденный этап.

Помню, со мной в школе учился парнишка, который у учителей был на учете как очень хулиганистый. Я не знал, кто были его родители. До того пока в школу не пришла его мать в форме офицера милиции.

Инспектор по делам несовершеннолетних, которую директор школы попросила нам, лоботрясам, вставить мозги на место. Лекция, в общем. Я слушал ее правильные слова и не мог взять в толк: ну никак не сходились они с поведением ее сына. Позже я понял почему.

Его матери никогда не было дома. Она все время пропадала на службе. Когда там воспитанием заниматься? Мне казалось, что он и живет-то один, при этом может себя полностью накормить-обслужить. Отец вообще не жил с ними очень давно. А деда с бабкой, палочек-выручалочек, парень вообще никогда не видел. И такое положение вещей в МВД было и остается много лет подряд.

Самое женское подразделение в полиции - следственное управление. Начальник управления Галина АПАНОВА подтверждает:

- Мои следователи замужем за своей работой. Связанные подписками, служебными обязанностями, должностными инструкциями, дежурствами. У них порой физически нет времени для личной жизни. К тому же профессия накладывает отпечаток. Мужчина, сталкиваясь с женщиной в погонах, часто теряется. Весь его прежний опыт общения с женщинами рассыпается. Здесь командует не он, здесь командуют им.

У кинолога Елены ПОЛЮТОВОЙ дома живут три представителя мужского пола. Сын, служебная собака и щенок, взятый из питомника. А мужа нет. Ну, говорит, значит, время еще не наступило. Тем более что работа в органах приучает к разборчивости и серьезному подходу.

Полицейские психологи говорят, что наиболее удачные браки - это когда жених и невеста служат в системе МВД. Им друг другу ничего объяснять не надо. И это так.

Кстати, полковник Галина Апанова в молодости вышла замуж за оперуполномоченного и живет с ним всю жизнь.

Игорь КАРИН
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