Замужем за службой

Игорь КАРИН

Помню, со мной в школе учился парнишка, который у учителей был на учете как очень хулиганистый. Я не знал, кто были его родители. До того пока в школу не пришла его мать в форме офицера милиции.Инспектор по делам несовершеннолетних, которую директор школы попросила нам, лоботрясам, вставить мозги на место. Лекция, в общем. Я слушал ее правильные слова и не мог взять в толк: ну никак не сходились они с поведением ее сына. Позже я понял почему.Его матери никогда не было дома. Она все время пропадала на службе. Когда там воспитанием заниматься? Мне казалось, что он и живет-то один, при этом может себя полностью накормить-обслужить. Отец вообще не жил с ними очень давно. А деда с бабкой, палочек-выручалочек, парень вообще никогда не видел. И такое положение вещей в МВД было и остается много лет подряд.Самое женское подразделение в полиции - следственное управление. Начальник управления Галина АПАНОВА подтверждает:У кинолога Елены ПОЛЮТОВОЙ дома живут три представителя мужского пола. Сын, служебная собака и щенок, взятый из питомника. А мужа нет. Ну, говорит, значит, время еще не наступило. Тем более что работа в органах приучает к разборчивости и серьезному подходу.Полицейские психологи говорят, что наиболее удачные браки - это когда жених и невеста служат в системе МВД. Им друг другу ничего объяснять не надо. И это так.Кстати, полковник Галина Апанова в молодости вышла замуж за оперуполномоченного и живет с ним всю жизнь.