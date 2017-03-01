Чего нас бояться?

18 марта - день воссоединения Крыма с Россией. Три года назад, после референдума о статусе Крыма, возвращение полуострова в состав РФ было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным в Большом Кремлевском дворце. С тех пор для россиян очевидно - «Крымнаш». Однако этот лозунг за границей так и не заработал. До сих пор подавляющее большинство стран не признало законность воссоединения Крыма с Россией.
Это были, наверное, самые трудные три года за последнее время. И дело даже не в санкциях, которые легли на нашу экономику как раз в самый разгар кризиса, усугубив его до максимума. Дело в том, что трудно жить в атмосфере ненависти и русофобии, которые никак не могут угаснуть до сих пор. Не могут угаснуть вопреки всем законам сохранения энергии и срокам исковой давности. Нам до сих пор никак не могут простить, что Крым - наш. Что мы вообще посмели вернуть себе своё.
Буквально за несколько дней до трехлетней годовщины воссоединения руководство Евросоюза продлило действие антироссийских санкций. Да мы другого и не ждали! Удивились больше публичному заявлению британского парламентария Ричарда БЭЛФА, который 13 марта сказал, что считает Крым исторической частью России (что вообще-то является истиной). Так опять же скандал вокруг этого поднялся…
«Известия» на днях сообщили, что в прошлом году в страну из-за границы вернулись около 150 тысяч россиян. И каждый пятый приехал из Европы. Такие данные изданию представили в МВД и в МИД РФ. Часть «бывших» вернулась благодаря государственной программе содействия добровольному переселению соотечественников. Однако в основном люди говорят, что вернуться на Родину их вынудили антироссийские настроения. В некоторых странах Европы докатились до того, что стали сравнивать Россию с нацистской Германией.
- Информация в большинстве СМИ изначально искажается, чтобы удерживать население Европы в страхе перед Россией. Когда ты относишься к группе, которая находится под постоянным давлением, ты более яростно стремишься оборонять свою нацию или страну. У тебя начинают усиливаться патриотические настроения. В конце концов ты устаёшь оправдывать её и решаешься вернуться туда, где в действительности находится твой дом. Тенденция возвращения очевидна, так как только я лично знаю более 20 человек, которые планируют переехать в Россию,
- рассказал «Известиям» Ян из Франции, проживший в Париже более 20 лет.
С одной стороны, всё это очень плохо. Плохо, когда тебя не любят только за то, что ты русский. С другой стороны, именно это внешнее давление и заставляет нас, наконец, объединяться, вспоминать о соборности, присущей нашим людям. Мы стали больше заботиться друг о друге. Чаще думать о судьбе своей страны. Стали ближе к самим себе.
Именно сейчас рождаются анекдоты типа: - Здравствуйте, я из России.
- Чего вы сразу, с порога, пугаете?
Наталья ОЖОГИНА
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