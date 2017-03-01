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На здоровье!


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Вчера, 23:51
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На днях известный ангарский предприниматель принес в редакцию 250 тысяч рублей и просил передать их семье АРЫШТАЕВЫХ, которые пытаются спасти младшему сыну единственный глаз, пораженный раковой опухолью.

Мы спросили:

- Можем ли мы об этом написать?

- А зачем? Скажите лучше Грише, чтобы выздоравливал.

Я впервые держала в руках 50 пятитысячных купюр и думала, что от наличия таких вот бумажек зависит качество жизни двухлетнего малыша.

Гришу, которому в родной стране удалили один глаз и хотели то же самое сделать со вторым, 13 марта ждали в швейцарской офтальмологической клинике. Только прежде его мама должна была погасить долг за уже проведенное лечение – 570 тысяч рублей.

Крупные столичные благотворительные фонды на призыв о помощи из далекого Ангарска не откликнулись. Нужную сумму помогали собрать земляки. Они несли в кассу нашей редакции, перечисляли на банковскую карту и в ангарский благотворительный фонд «Капли добра» от 50 до 17750 рублей, кто сколько мог и хотел. В социальных сетях регулярно публиковали отчеты. Я все ждала: вдруг среди добрых людей, помогающих незнакомому ребенку, мелькнет Сергей Анатольевич П. или Александр Александрович Г. Не мелькнули.

Наталья Арыштаева приехала в газету за деньгами вместе с Гришей. Мальчишка стеснялся и прятал лицо у мамы на груди. Когда он поворачивался, то щурился от яркого солнца, светящего в окно. И было понятно: глаз реагирует на свет! Значит, врачи Швейцарии могут помочь, если наши медики пока не в силах.

Пересчитывая деньги, женщина едва не заплакала. Зато Гриша, привыкнув к незнакомой обстановке, перестал отворачиваться, протянул руку и показал свой глаз, который светился, как у кошки, такова уж особенность ретинобластомы.

- Тебе просили передать, чтобы ты выздоравливал, - сказала я малышу...

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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