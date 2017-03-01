На здоровье!

Галина ЛЕМЗЯКОВА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55

Я впервые держала в руках 50 пятитысячных купюр и думала, что от наличия таких вот бумажек зависит качество жизни двухлетнего малыша.Гришу, которому в родной стране удалили один глаз и хотели то же самое сделать со вторым, 13 марта ждали в швейцарской офтальмологической клинике. Только прежде его мама должна была погасить долг за уже проведенное лечение – 570 тысяч рублей.Крупные столичные благотворительные фонды на призыв о помощи из далекого Ангарска не откликнулись. Нужную сумму помогали собрать земляки. Они несли в кассу нашей редакции, перечисляли на банковскую карту и в ангарский благотворительный фонд «Капли добра» от 50 до 17750 рублей, кто сколько мог и хотел. В социальных сетях регулярно публиковали отчеты. Я все ждала: вдруг среди добрых людей, помогающих незнакомому ребенку, мелькнет Сергей Анатольевич П. или Александр Александрович Г. Не мелькнули.Наталья Арыштаева приехала в газету за деньгами вместе с Гришей. Мальчишка стеснялся и прятал лицо у мамы на груди. Когда он поворачивался, то щурился от яркого солнца, светящего в окно. И было понятно: глаз реагирует на свет! Значит, врачи Швейцарии могут помочь, если наши медики пока не в силах.Пересчитывая деньги, женщина едва не заплакала. Зато Гриша, привыкнув к незнакомой обстановке, перестал отворачиваться, протянул руку и показал свой глаз, который светился, как у кошки, такова уж особенность ретинобластомы.- сказала я малышу...