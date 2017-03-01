Кричите, вас не слышно!

Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Константина ГИРЕЕВА

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В Ангарске такого митинга не было, поэтому вся масса недовольных двинула в Иркутск. Там граждане собирались на площади 50-летия Октября. В предварительной заявке было указано предположительное количество участников: 200 человек. Однако народу собралось намного больше, очевидцы утверждают, что было не менее тысячи человек.В разных городах митинги прошли по-разному. Где-то были скандалы и задержания (что, конечно, только увеличило количество недовольных и озлобленных). В Иркутске, наоборот, был сплошной позитив: выступали все желающие, толпа одобрительно гудела, люди обнимались и сбивались в компании, кто-то активно приторговывал горячим кофе. Говорят, такая атмосфера создалась благодаря большому количеству молодёжи. Среди выступающих была даже старшеклассница!Вообще такая активность молодёжи в явно политическом митинге у многих вызвала радостное недоумение. А мы-то думали, что они, кроме планшетов и соцсетей, ничего вокруг себя не видят!