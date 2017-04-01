Обмани себя!

1 апреля никому не верим

Наталья ОЖОГИНА

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Что происходит с нами, когда мы смеемся? Самая натуральная биохимическая буря! Подтягивается пресс, за ним мышцы гладкой мускулатуры кишечника, выводятся токсины и шлаки. И это еще не всё! Очищаются лёгкие и бронхи, кислород проникает в кровь, которая, пробегая по всему организму, включает в работу даже самые маленькие его клеточки. Да! Учёные утверждают, что смех чистит сосуды! Артериальное давление приходит в норму, снижаются выбросы стрессовых гормонов (кортизола и адреналина), а выделение эндорфинов увеличивается. Ну и вишенка на тортик: говорят, что за минуту смеха сжигается калорий больше, чем за время часовой тренировки! Может быть, и врут, но ведь как приятно врут-то, а?Наверное, не зря именно весной, после многомесячных морозов, люди придумали этот праздник – 1 апреля, день Дурака. Чтобы выдохнуть эту длинную зиму, эту тьму, эти морозы из недр души. Чтобы можно было публично сморозить глупость, а потом съесть это смороженное дружной компанией, давясь от хохота. Чтобы раз в году: спина белая, на стуле кнопка, а в душе радость. Чтобы даже признаться в любви и в случае не взаимной сказать:Этот день и напоминает, насколько нам нужен смех и положительные эмоции. Вы в курсе, что маленькие дети смеются в среднем 300 раз в день? А взрослые, заметим, всего лишь 15! И это в лучшем случае! Обидно, правда?Учёные взялись помочь взрослым, начали исследовать природу смеха, но столкнулись с тем, что он, зараза, как синяя птица. Только собираешься поймать за хвост – исчезает. Попытки ловить смех в лаборатории приводят к его полному исчезновению. Зато в компании люди смеются в 30 раз чаще, чем в одиночку. Оказалось, что это вообще жутко заразная штука. Может быть, именно поэтому люди так любят собраться вместе большой компанией, а лучше целым залом, чтобы заняться этим делом.На этом, собственно, и строится успех индустрии юмора, которая не отстаёт от индустрии красоты. Вспомните, сколько наше ТВ рождает юмористических проектов и какой они имеют успех, находя каждый свою аудиторию. Все эти КВН, «Камеди-клаб», «Камеди-вумен», «Уральские пельмени», «Сам себе режиссёр», «Шесть кадров», «Одна за всех» и даже «Аншлаг», простите…На чём зиждется их популярность? На простом человеческом желании забыть плохое, вытолкнуть страхи, обиды, волнения, тоску, в общем, весь застоявшийся негатив.