.
,

Стучите!


0

Сегодня, 13:07
 Количество просмотров: 99
    

…У меня стали исчезать деньги. Каждый день с банковской карточки снимали по сто рублей. Сначала я не придала этому значения, поскольку приходили смс о пополнении счета мобильного телефона. Но после пятого сообщения заволновалась. Даже в роуминге мобильная связь никогда не была такой дорогой.

Когда мне в очередной раз сообщили о снятии со счета ста рублей, позвонила в колл-центр мобильного оператора.

Вежливый молодой человек, выслушав мой возмущенный монолог, спокойно объяснил, что деньги снимаются за… ежедневные подписки. Узнав, что я ни на что не подписывалась, обещал деньги вернуть.

Конечно, я в это не поверила. Практика показывает, что деньги за бракованный товар при наличии чека и гарантии приходится через суд выбивать. А тут сотовая связь… которую и руками-то потрогать невозможно. Автоматически снимать с карточки финансы перестали, и на том спасибо.

Я о своих потерях уже успела забыть, как 1 апреля мне от сотового оператора пришло сообщение: «По Вашему обращению Вам начислена сумма в размере 690 рублей за списания по подпискам. Приносим свои извинения за временные неудобства».

- Еще и издеваются, - пронеслось у меня в голове. Однако баланс мобильного телефона, составляющий свыше 700 рублей, подтвердил, что это сообщение не шутка. Сотовому оператору, оказывается, можно верить. И не только ему, кстати.

Летом со мной случилась еще одна неприятная финансовая ситуация. В тот момент, когда я на банковскую карту намеревалась положить 5000 рублей одной купюрой, отключили электроэнергию. Банкомат погас.

Галина ЛЕМЗЯКОВА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан налетчик на цветочные павильоны
Уроженец Оренбурга обманывал ангарчан
Авария с коляской в Ангарске
Все новости категории

Спортивные новости
По последнему снегу
В двадцатый раз
Не слабый пол
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
106, 107, 77 кв-л.
15 мкр.
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Продам участок
в деревне Зуй,
(10 соток,
земля разработана,
огорожена)
500 тыс. руб.
т. 8-950-108-90-65

Происшествия
Не дали сгореть
Петербург содрогнулся, но не дрогнул
Точкой невозврата для «Дитэко» стала весна 2016 года
Все новости категории

Общество
Поколение «пускачей»
Просто поржать
«Джаз на Байкале» откроется 7 апреля джазовым шествием
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ ЗА 360 р.
на 6-ть МЕСЯЦЕВ,
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Статей за Апрель 2017 (88)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (303)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru