Галина ЛЕМЗЯКОВА

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можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

…У меня стали исчезать деньги. Каждый день с банковской карточки снимали по сто рублей. Сначала я не придала этому значения, поскольку приходили смс о пополнении счета мобильного телефона. Но после пятого сообщения заволновалась. Даже в роуминге мобильная связь никогда не была такой дорогой.Когда мне в очередной раз сообщили о снятии со счета ста рублей, позвонила в колл-центр мобильного оператора.Вежливый молодой человек, выслушав мой возмущенный монолог, спокойно объяснил, что деньги снимаются за… ежедневные подписки. Узнав, что я ни на что не подписывалась, обещал деньги вернуть.Конечно, я в это не поверила. Практика показывает, что деньги за бракованный товар при наличии чека и гарантии приходится через суд выбивать. А тут сотовая связь… которую и руками-то потрогать невозможно. Автоматически снимать с карточки финансы перестали, и на том спасибо.Я о своих потерях уже успела забыть, как 1 апреля мне от сотового оператора пришло сообщение:- пронеслось у меня в голове. Однако баланс мобильного телефона, составляющий свыше 700 рублей, подтвердил, что это сообщение не шутка. Сотовому оператору, оказывается, можно верить. И не только ему, кстати.Летом со мной случилась еще одна неприятная финансовая ситуация. В тот момент, когда я на банковскую карту намеревалась положить 5000 рублей одной купюрой, отключили электроэнергию. Банкомат погас.