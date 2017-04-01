Бедность россиян - это привычка жить по-минимуму

Зарплаты россиян подросли, но материальное положение работающего населения продолжает ухудшаться. Пенсии тоже растут, но по-прежнему далеки от досанкционных показателей. В 2016 году по сравнению с 2013-м доходы населения сократились на 8,4%, а пенсии — на 7,1%. Бедность и нищета намного ближе, чем кажется, подсчитали эксперты — на грани выживания находится уже каждый седьмой россиянин- об этом пишет на своём сайте Газета.ру





Несмотря на рост заработной платы, количество бедного населения (с доходами ниже прожиточного минимума) в 2016 году увеличилось по сравнению с 2015 годом и составило 13,5%. Это выше показателей 2007–2015 годов. Такой вывод сделали эксперты РАНХиГС, Института Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России в ежемесячном мониторинге.



В 2016 году зарплаты россиян, по данным Росстата, выросли по сравнению с 2015 годом на 12% и составили 36 тыс. руб. в месяц.





Санкции съели доходы



Прошлогодний тренд роста бедности продолжился. Реальные располагаемые денежные доходы населения (за вычетом инфляции и обязательных платежей) в феврале 2017-го составили 95,9% от аналогичного периода прошлого года, а реальный размер назначенных пенсий — 99,4%. Напомним, в январе 2017 года пенсионерам единоразово выплатили по 5 тыс. руб. А в 2016 году индексация пенсий была произведена лишь частично: на 4% при инфляции в 12,9% в 2015 году.



При этом реальная начисленная заработная плата увеличилась в феврале по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 1,3%.



Плачевная ситуация, если сравнивать реальные доходы с уровнем 2014 года, когда были введены антироссийские санкции, но их негативный эффект еще не проявился в полной мере.



В 2014 году доходы сократились на 0,7% по сравнению с 2013-м, а в 2015 году сразу на 6%. В 2016 году реальная начисленная заработная плата составила 91,6%, а реальный размер назначенных пенсий — 92,9% от уровня 2014 года.



Эксперты ОЭСР оценивают падение доходов россиян за последние три года в 10% к уровню 2013 года.



Регионы скатываются в нищету



В большинстве регионов происходило более существенное, чем в среднем по Российской Федерации, снижение уровня жизни населения. В целом по стране в четвертом квартале 2015 года среднедушевой денежный доход населения составлял 382% от прожиточного минимума, а в четвертом квартале 2016 года — уже 371%.





Прожиточный минимум для населения в четвертом квартале 2016 года составлял 9691 руб.



«В 53 регионах среднедушевые денежные доходы населения относительно величины прожиточного минимума сократились на 4% и более, а в 20 регионах они снизились на 10% и более (относительно величины прожиточного минимума в четвертом квартале 2016 года к аналогичному периоду прошлого года)», — отмечает директор лаборатории бюджетной политики Института Гайдара Елена Гришина.



Наибольшее сокращение среднедушевых доходов относительно прожиточного минимума наблюдалось в Ярославской области (на 21%), а также на Камчатке, в Астраханской, Самарской областях, Алтайском крае, в Тыве.



При этом в 14 регионах это соотношение улучшилось. Наибольший рост наблюдался в Архангельской области (с 261 до 303%). А также в Крыму, Севастополе, Ленинградской области, в Дагестане.



Россияне привыкли к бедности



По данным Росстата, в первом квартале 2017 года доля респондентов, ожидающих улучшения своего материального положения в течение следующего года, составила 11%, что совпадает с показателем четвертого квартала 2016 года. При этом доля респондентов, ожидающих ухудшения своего материального положения в течение следующего года, составила 20%, что несколько ниже уровня четвертого квартала 2016 года (23%).



Каждый третий россиянин имеет все шансы скатиться в бедность и нищету, отмечали эксперты РАНХиГС в мониторинге за январь. И похоже, этот прогноз начинает сбываться.





Около 70% россиян, даже считающихся обеспеченными, в прошлом году экономили на всем: 75,7% россиян — на одежде и обуви, 68,0% — на продуктах питания, 67,5% — на развлечениях, 57,7% — на отпуске, 38,9% — на лекарствах, 6,3% — на других категориях расходов (транспорт, включая личный, на товарах длительного пользования, на услугах ЖКХ). Причем гораздо чаще «экономят на всем» женщины (75%), нежели мужчины (65,6%), показало исследование.



Склонность к экономии высока во всех возрастных группах, даже среди транжир и мотов, то есть среди молодежи в возрасте до 25 лет. Экономнее стали все: и топ-менеджеры, и рабочие с низкой профессиональной квалификацией. Среди руководителей 65% признались, что начали следить за расходами именно в 2016 году.



Среди рабочих ситуация еще хуже: 77,9% из них указали, что начали еще больше экономить.





Важен еще и характер экономии — то, на чем, собственно, экономят россияне. Экономия на самом необходимом — продуктах питания и лекарствах — может быть сигналом к тому, что домохозяйство, а значит, и все входящие в него индивиды находятся на грани выживания, отмечается в исследовании.



«Экономия на образе жизни соответствует минимальному риску, экономия на личном потреблении — среднему уровню риска, экономия на самом необходимом — максимальному уровню», — резюмируют авторы доклада Елена Авраамова, Анастасия Каравай и Дмитрий Логинов.



Всемирный банк отмечал ранее, что по итогам 2016 года число бедных россиян возросло на 1 млн человек и превысило 20 млн. Черта крайней бедности (нищеты), по расчетам банка, это $1,9 в день на человека, черта бедности — $3,1.



Бедность в России снижалась с 2000 по 2012 год, после чего начала расти, несмотря на замедление инфляции, уточняет Елена Гришина, директор лаборатории бюджетной политики Института Гайдара. Риски обеднеть, на которые указали эксперты РАНХиГС, кажутся настолько универсальными, что касаются едва ли не каждого россиянина.



Власти считают иначе. Бедность в России уникальна, «свойственна только нашей стране». В этом уверена куратор социального блока правительства, вице-премьер Ольга Голодец. Почти пять миллионов россиян остаются бедными при наличии работы, получая зарплату на уровне МРОТ.



Голодец обеспокоена низкими зарплатами россиян по той причине, что это сдерживает производительность труда и в конечном счете негативно отражается на макроэкономических показателях. Она заявляла, что в России «нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы в 7,5 тыс. руб. (МРОТ. — «Газета.Ru»)». Даже если человек едва окончил среднюю школу, то его труд должен оцениваться выше, полагает вице-премьер. «О какой производительности труда можно говорить, если за месяц работы человек получает такие деньги?» — удивлялась Голодец.