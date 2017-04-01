Взаймы у будущего

Наталья ОЖОГИНА

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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Прошло уже почти три года, как я живу, авансируя деньги из будущего. Началось всё по уважительной причине. Нужно было сделать ремонт. Кровь из носу. А денег на него не было. И не предвиделось в ближайшее время.Дело было в ноябре 2014 года, как раз тогда, когда рубль на волне первых антироссийских санкций резко ушёл вниз, как сердце в пятки, а евро, доллар и цены скакнули вверх. Сидеть и ждать у моря погоды смысла не было. Нужно было срочно покупать стройматериалы.Кредитная карточка у меня уже была, мне её впарили за год до этого в банке, когда я брала большой кредит. Сотрудники банка - хорошие психологи. Несмотря на то, что я категорически отказывалась от ещё одного, хоть и маленького, но кредита, они мне сказали:И пояснили, что этой картой я могу в течение 50 дней расплачиваться за товары и услуги без выплаты процентов. Их придётся платить лишь в том случае, если я затяну с погашением этого мини-кредита. В общем, девушки как в воду глядели. Карту я активировала. Пока делала ремонт, продукты покупала и вообще жила практически только на карту. Ремонт я закончила и уже полностью за него расплатилась… Но залазить на карту до зарплаты вошло в привычку, от которой я уже отказаться не могу.Недавно прочитала одно исследование и поняла, в чём причина магии этих карт. Почему мы не можем от них отказаться. И зачем банки приучают нас расплачиваться безналичкой.Мы думаем, что на нас не влияет, как мы платим: кредитной картой или наличными. Так вот, неправду мы думаем. Вся соль в том, что когда мы платим карточкой, мы покупаем больше, чем нам нужно на самом деле. И тратим больше! Например, психологи обнаружили, что, расплачиваясь кредитной картой, посетители ресторанов и кафе оставляют на 13% больше чаевых, чем при расчете наличными. Также исследования показали, что владельцы кредитных карт покупают больше товаров за один поход по магазинам. И легко выбирают товар подороже.Так, одной группе покупателей выдали кредитные карты, другой - деньги и дали задание купить семь конкретных товаров. В результате люди с карточками купили более дорогие товары, чем члены контрольной группы. Разница в затратах колебалась от 11% до 50%! Вот вам и не влияет!Этот феномен как раз отлично объясняет, почему весь мир так охотно движется в сторону безналичного расчёта. Понимаете? Технологии ушли далеко вперёд, а психология типичного потребителя осталась всё той же. Для типичного потребителя наличка – это наличка. Это кровные, заработанные. Их нам жалко. А вот виртуальные – нет!Кредитка, такая хитрая штука – она создает чувство, что ты тратишь как бы не свои деньги, а чужие!..