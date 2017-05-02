.
,

Май, труд, дождь


0

Вчера, 14:57
 Количество просмотров: 87
    

Несмотря на дождь, 1 мая традиционная демонстрация трудящихся в Ангарске состоялась.

Май, труд, дождь
У каждого свои знамёна. У молодых семей такие.

В 11.00 от бывшей гостиницы «Саяны» двинулись колонной трудовые коллективы города. Первыми на площадь Ленина шагнули ветераны, как они сами пояснили нашей газете, «производства, партий, войны, труда» во главе с председателем Совета ветеранов Ангарска Александром БОНДАРЧУКОМ.

За ними пошла многочисленная колонна администрации АГО. Судя по их количеству, чиновники в городе – профессия массовая.

Очень тихо, без всяких лозунгов и требований, за администрацией АГО шел профсоюз АГО. Комментируя парад, ведущие не скупились на приятные слова. За каждым коллективом оказалось немерено наград, заслуг и успехов: в культуре, спорте, медицине, производстве…Это была действительно демонстрация всего лучшего, что есть в городе и достигнуто трудом ангарчан.

Колонна ангарских инвалидов который год впечатляет количеством участников – она в разы больше некоторых трудовых коллективов. В таком же количестве идут общественные организации «Большая семья» (для многодетных) и «Семьи – детям» (для бездомных мам-сирот). Вместо флагов они несут ползунки на верёвках – это и есть их знамена.

Май, труд, дождь
Вода лилась и с неба, и из гигантского крана «Водоканала».

Первые лозунги с требованиями трудящихся робко появились в колонне образования – огромной, состоящей из школ и детских садов. Педагоги требуют достойной зарплаты. Председатель профсоюза работников образования Ольга СЕЛЮГИНА идёт плечо в плечо с начальником управления образования Ларисой ЛЫСАК.

Мы с нетерпением ждали колонны градообразующих предприятий – АНХК и АЭХК. Думали, сократится ли хоть визуально их количество? Оказалось, что нет, это по-прежнему самые многочисленные колонны, с оркестрами, машинами, формой. Правда, работники АНХК несли лозунг «Не платят – не работай!».

Самой эффектной, как всегда, была колонна болельщиков хоккейной команды «Ермак» - с музыкой, лошадьми, полуголыми девушками-черлидерами, несмотря на холод. На минуту показалось, что это не демонстрация трудящихся за свои права, а карнавал от хорошей жизни.

Без особых фишек, скромно, прошла колонна «Стройкомплекса» во главе с сыном мэра АГО Александром ПЕТРОВЫМ.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Танцы на вокзале
Похищенную сибирскую хаски вернули женщине-инвалиду
«Как не поссориться с законом…» на телеканале «АИСТ»
Все новости категории

Спортивные новости
В бой идут опять старики
Без нервотрёпки
Семь золотых и три серебряные награды по художественной гимнастике
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Фальшивка
Тело младенца обнаружили в канализационном коллекторе в Братске
Драчливый депутат с металлической трубой
Все новости категории

Общество
Курортный роман
Тройка, не больше
Вручную
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




baikalstars.ru

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Статей за Май 2017 (57)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru