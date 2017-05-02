Май, труд, дождь



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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В 11.00 от бывшей гостиницы «Саяны» двинулись колонной трудовые коллективы города. Первыми на площадь Ленина шагнули ветераны, как они сами пояснили нашей газете, «производства, партий, войны, труда» во главе с председателем Совета ветеранов Ангарска Александром БОНДАРЧУКОМ.За ними пошла многочисленная колонна администрации АГО. Судя по их количеству, чиновники в городе – профессия массовая.Очень тихо, без всяких лозунгов и требований, за администрацией АГО шел профсоюз АГО. Комментируя парад, ведущие не скупились на приятные слова. За каждым коллективом оказалось немерено наград, заслуг и успехов: в культуре, спорте, медицине, производстве…Это была действительно демонстрация всего лучшего, что есть в городе и достигнуто трудом ангарчан.Колонна ангарских инвалидов который год впечатляет количеством участников – она в разы больше некоторых трудовых коллективов. В таком же количестве идут общественные организации «Большая семья» (для многодетных) и «Семьи – детям» (для бездомных мам-сирот). Вместо флагов они несут ползунки на верёвках – это и есть их знамена.Первые лозунги с требованиями трудящихся робко появились в колонне образования – огромной, состоящей из школ и детских садов. Педагоги требуют достойной зарплаты. Председатель профсоюза работников образования Ольга СЕЛЮГИНА идёт плечо в плечо с начальником управления образования Ларисой ЛЫСАК.Мы с нетерпением ждали колонны градообразующих предприятий – АНХК и АЭХК. Думали, сократится ли хоть визуально их количество? Оказалось, что нет, это по-прежнему самые многочисленные колонны, с оркестрами, машинами, формой. Правда, работники АНХК несли лозунг «Не платят – не работай!».Самой эффектной, как всегда, была колонна болельщиков хоккейной команды «Ермак» - с музыкой, лошадьми, полуголыми девушками-черлидерами, несмотря на холод. На минуту показалось, что это не демонстрация трудящихся за свои права, а карнавал от хорошей жизни.Без особых фишек, скромно, прошла колонна «Стройкомплекса» во главе с сыном мэра АГО Александром ПЕТРОВЫМ.