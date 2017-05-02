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Деньги пахнут!


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Вчера, 17:08
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На днях пресс-служба губернатора Иркутской области на официальном портале сообщила, что на территории Ангарского городского округа планируется построить межмуниципальный мусороперерабатывающий завод.

В этом первом абзаце главное слово – межмуниципальный. Что называется, дожились. Мало нам своего мусора, к нам поедет иногородний! Отходы предполагается принимать с территорий, входящих в так называемую Иркутскую агломерацию (Ангарский городской округ, Иркутск и Шелеховский район), а также из Слюдянского района и Листвянки! По техническому заданию мощность завода должна составлять 1,5 миллиона кубометров, или 300 тысяч тонн переработки мусора в год. Отходы будут сортироваться. Мусор, пригодный для повторного использования, предполагается перерабатывать на вторсырьё. На заводе планируется применение пиролиза (технология термического разложения органических и неорганических веществ).

За что? За что именно нам выпала такая честь? Ведь если хорошенько подумать, доводов «за» будет куда меньше, чем доводов «против».

Начнём с экологии. Пресс-служба губернатора сообщает, что в настоящее время в правительстве области ожидают официального ответа о том, что выбранное для мусороперерабатывающего завода место соответствует требованиям экологического законодательства. Если оно действительно соответствует, значит, Земля реально крутится, и мы с вами незаметно для себя куда-то из Ангарска съехали! Потому что наш город не так давно попадал в десятку самых неблагополучных городов России. И не раз попадал. Можно кивать на то, что наши градообразующие предприятия уже давно не работают с той нагрузкой, что в советские времена, но производство-то в городе осталось! И нагрузка на экологию. Как и нагрузка на ангарский генофонд. У кого есть сомнения – прогуляйтесь в детские поликлиники города, где наблюдается подрастающее четвертое поколение ангарчан, накопившее в себе всё, что можно было накопить за более чем шесть десятков лет жизни рядом с двумя промышленными гигантами.

Итак, складываем в уме. Полтора миллиона кубов чужого дерьма со всех окраин плюс ещё и пиролиз, который в любом случае даст выбросы в атмосферу. Что бы нам ни говорили про экологичность данного вида утилизации отходов, это вам не маленькая печка на даче. Здесь совсем другие масштабы. В общем, с точки зрения экологии такое предприятие точно надо везти не к нам.

Наталья ОЖОГИНА


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