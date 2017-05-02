Это надо живым!

Почему на параде видно только спины

- Пустите хоть ребятишек к трибуне посмотреть!

- Не положено!

(услышано на параде 9 Мая 2017 года, Ангарск, площадь Ленина)

Фото с https://www.facebook.com

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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Скажете, везде так – много народу, загораживают спинами… Но почему теперь подобраться к площади простому человеку невозможно?Этот вопрос я задала на пресс-конференции, посвященной параду Победы, начальнику отдела по культуре АГО Марине ШКАБАРНЕ. Она объяснила нашей газете:Теперь парад больше напоминает концерт для ветеранов. Всё действо происходит на пятачке перед памятником Ленину, развёрнуто к тем, кто сидит на трибунах, и видно только им. Ограждения, удерживающие всех прочих зрителей, расположены глубоко за трибунами.Стоя за трибунами, глазами ищем себе более удобное место. Находим: если встать возле магазинов «Жасмин» или бывшего «Адидаса», то первую половину парада будем смотреть на спины военных и курсантов, которые как раз там построены, зато когда они пройдут строем, сможем посмотреть концерт, которым завершается парад. И главное – хоть издалека, но увидим лица ветеранов. Чтобы занять эти места, советуем приходить за полтора часа. Мы пришли за час – было уже занято.