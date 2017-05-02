Это надо живым!

Почему на параде видно только спины- Пустите хоть ребятишек к трибуне посмотреть!
- Не положено!
(услышано на параде 9 Мая 2017 года, Ангарск, площадь Ленина)Наверняка каждая семья, имеющая детей, обязательно выводит их 9 Мая на парад. В воспитательных целях. В моей семье эта традиция под угрозой. Не потому, что мы Иваны, родства не помнящие. Просто в последние годы парад становится всё менее доступен ангарскому зрителю. Дети не понимают, куда я их привожу, потому что ничего не видят, и потому просятся домой.Ангарск. Бессмертный полк 90-х… Все ещё живы.
Скажете, везде так – много народу, загораживают спинами… Но почему теперь подобраться к площади простому человеку невозможно?
Этот вопрос я задала на пресс-конференции, посвященной параду Победы, начальнику отдела по культуре АГО Марине ШКАБАРНЕ. Она объяснила нашей газете:- Всё дело в том, что в последние годы мы вынуждены ставить трибуны для ветеранов. Идти или стоять они по возрасту уже не могут.
Теперь парад больше напоминает концерт для ветеранов. Всё действо происходит на пятачке перед памятником Ленину, развёрнуто к тем, кто сидит на трибунах, и видно только им. Ограждения, удерживающие всех прочих зрителей, расположены глубоко за трибунами.
Стоя за трибунами, глазами ищем себе более удобное место. Находим: если встать возле магазинов «Жасмин» или бывшего «Адидаса», то первую половину парада будем смотреть на спины военных и курсантов, которые как раз там построены, зато когда они пройдут строем, сможем посмотреть концерт, которым завершается парад. И главное – хоть издалека, но увидим лица ветеранов. Чтобы занять эти места, советуем приходить за полтора часа. Мы пришли за час – было уже занято.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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