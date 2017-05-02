Под колпаком

Если у вас нет паранойи, это не значит, что за вами не следят

Анастасия

ТЮЛЬПАНОВА

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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Кошелёк благородный такой, из натуральной кожи. Внутри 1200 рублей. А ещё водительское удостоверение, медицинский полис, банковская карта – в общем, нажил любитель музыки себе проблем полные штаны, если учесть, что он не в курсе, что кошелёк попал в руки к честным людям.Дело было к ночи, темнело, погода портилась – сидеть на лавочке и ждать хозяина смысла не было. Решили найти его современным способом – сейчас же все живут в Интернете. Зашли домой и с первой же минуты полезли в соцсети – написать ему сообщение, успокоить. Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм, Одноклассники – у нас их целая куча. А вот хозяина кошелька, хоть он и 88 года рождения (29 лет), ни в одной из сетей нет…Окей, думаем, тогда отправим информацию в ангарские сообщества – кто-то же его знает, прочитает и сообщит. Пишем сообщение администраторам ангарских групп, но они наше объявление… не размещают. Мы как журналисты понимаем почему – им хочется делать интересное сообщество, а не доску ангарских объявлений.В кошельке же есть права! Звоним в ГИБДД узнать телефон хозяина прав, но у них таких данных нет. Зато они предлагают: отнесите кошелек в любое отделение полиции, сдайте дежурному, полиция обязательно найдёт хозяина. Верим, ребята. Но уж, простите, сомневаемся, что 1200 рублей найдут своего хозяина. Да и идти некогда. Мы в 21 веке не выходя из дома его планируем найти.