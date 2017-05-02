.
,

Фонтаны радости


0

Вчера, 18:27
 Количество просмотров: 89
    

…Сейчас идёшь по городу как по торговым рядам: всё пестрит плакатами, рекламами, обещающими безумные скидки, выгодные акции – только купи! Из-за наклеенных прямо на стены плакатов не видно самих домов. Надписи огромными буквами – у кого больше, у кого ярче, у кого выгоднее. В самом конце пятидесятых годов мы жили на Восточной улице в коммунальной квартире дома, где располагался «Военторг». А окрестные здания нежилого назначения рядом с ФЗО (фабрично-заводское обучение), теперешним «Ангарск-Сити», имели скромные вывески: «Больница», «Аптека», «Столовая №5», «Магазин № 5».

Фонтаны радости
2008 год, фонтан в сквере у к/т «Победа» доживает последние годы.

Тогда одежда, обувь сильно не рекламировались. Да и с продуктами было время «отоваривания», «доставания». Обычной была фраза: «Дочка, добеги до пятого магазина, у ФЗО, там, со двора, говорят, масло сливочное выбросили». Я, дошкольница, мчусь со всех ног, рисуя в голове картину громоздящихся на зелёной траве желтых, больших, как в витрине магазина, кубов масла, добросовестно оглядываю двор, включая асфальт и газон, и с пустыми руками возвращаюсь домой: «Ничего там никто не выбросил».

- Ох, недотёпа, в магазин со двора надо было зайти!

- Так бы и сказали!

Фонтаны радости
1958 год, сквер у кинотеатра «Победа».

С подружкой по коммуналке мы бегали на центральный, ещё не круглый, рынок, где торговали с уличных прилавков огородными овощами жители ближних деревень. Мясо и молоко продавали в дощатых крытых павильонах, но это покупали взрослые, мы же брали за три копейки стаканчик семечек, насыпанный торговкой в кулёк, свернутый из газеты. Часто было видно тогда гармонистов с шапкой под деньги на земле и безногих инвалидов-фронтовиков, передвигавшихся по рынку и скверику за «Победой» на дощатых площадках с колесиками. Позже все они тихо пропали с улиц.

В сквере наше внимание привлекал большой фонтан. Не помню, чтобы он работал, но формой напоминал чашу каменного цветка из уральских сказов БАЖОВА, и нам нравилось по нему лазить. В домашнем альбоме есть фото родителей – они сидят на ступени фонтана после занятий в техникуме.

Шпиль техникума виден отсюда сквозь сосны, он переглядывается с «братцем-ленинградцем» - шпилем на площади. А если с улицы Глинки пройти на центральную площадь так, чтобы библиотека слева, а администрация справа, то благородная классика зданий напоминает улицу Росси. Миниатюрный слепок с города на Неве, как же нравится бывать здесь!


Ольга ПРОЦЕНКО,
фото автора

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Взлом мирового масштаба. АТАКА ХАКЕРОВ
Салют в Иркутске на 9 мая
Торжественное вручение паспортов 14-летним ангарчанам
Все новости категории

Спортивные новости
Честно заработал
Золото и бронзу завоевали акробаты Иркутской области
Как прошел «Российский Азимут»
Все новости категории

Реклама

__________________________
Руководителю
требуется
менеджер в офис
ДОХОД - 45 000 руб.
т. 8-901-159-54-21 __________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Налетели на деревья
Заминировал
Гвардия поймала убийцу
Все новости категории

Общество
Точка опоры
Без газеты не можем
Ни капли!
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛ. ПОЧТЕ
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Статей за Май 2017 (286)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)
Статей за Декабрь 2016 (460)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru