Фонтаны радости

…Сейчас идёшь по городу как по торговым рядам: всё пестрит плакатами, рекламами, обещающими безумные скидки, выгодные акции – только купи! Из-за наклеенных прямо на стены плакатов не видно самих домов. Надписи огромными буквами – у кого больше, у кого ярче, у кого выгоднее. В самом конце пятидесятых годов мы жили на Восточной улице в коммунальной квартире дома, где располагался «Военторг». А окрестные здания нежилого назначения рядом с ФЗО (фабрично-заводское обучение), теперешним «Ангарск-Сити», имели скромные вывески: «Больница», «Аптека», «Столовая №5», «Магазин № 5».2008 год, фонтан в сквере у к/т «Победа» доживает последние годы.
Тогда одежда, обувь сильно не рекламировались. Да и с продуктами было время «отоваривания», «доставания». Обычной была фраза: «Дочка, добеги до пятого магазина, у ФЗО, там, со двора, говорят, масло сливочное выбросили
». Я, дошкольница, мчусь со всех ног, рисуя в голове картину громоздящихся на зелёной траве желтых, больших, как в витрине магазина, кубов масла, добросовестно оглядываю двор, включая асфальт и газон, и с пустыми руками возвращаюсь домой: «Ничего там никто не выбросил»
.
- Ох, недотёпа, в магазин со двора надо было зайти!
- Так бы и сказали!1958 год, сквер у кинотеатра «Победа».
С подружкой по коммуналке мы бегали на центральный, ещё не круглый, рынок, где торговали с уличных прилавков огородными овощами жители ближних деревень. Мясо и молоко продавали в дощатых крытых павильонах, но это покупали взрослые, мы же брали за три копейки стаканчик семечек, насыпанный торговкой в кулёк, свернутый из газеты. Часто было видно тогда гармонистов с шапкой под деньги на земле и безногих инвалидов-фронтовиков, передвигавшихся по рынку и скверику за «Победой» на дощатых площадках с колесиками. Позже все они тихо пропали с улиц.
В сквере наше внимание привлекал большой фонтан. Не помню, чтобы он работал, но формой напоминал чашу каменного цветка из уральских сказов БАЖОВА, и нам нравилось по нему лазить. В домашнем альбоме есть фото родителей – они сидят на ступени фонтана после занятий в техникуме.
Шпиль техникума виден отсюда сквозь сосны, он переглядывается с «братцем-ленинградцем» - шпилем на площади. А если с улицы Глинки пройти на центральную площадь так, чтобы библиотека слева, а администрация справа, то благородная классика зданий напоминает улицу Росси. Миниатюрный слепок с города на Неве, как же нравится бывать здесь!
Ольга ПРОЦЕНКО,
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