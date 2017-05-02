Фонтаны радости



Ольга ПРОЦЕНКО,

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Тогда одежда, обувь сильно не рекламировались. Да и с продуктами было время «отоваривания», «доставания». Обычной была фраза:». Я, дошкольница, мчусь со всех ног, рисуя в голове картину громоздящихся на зелёной траве желтых, больших, как в витрине магазина, кубов масла, добросовестно оглядываю двор, включая асфальт и газон, и с пустыми руками возвращаюсь домой:С подружкой по коммуналке мы бегали на центральный, ещё не круглый, рынок, где торговали с уличных прилавков огородными овощами жители ближних деревень. Мясо и молоко продавали в дощатых крытых павильонах, но это покупали взрослые, мы же брали за три копейки стаканчик семечек, насыпанный торговкой в кулёк, свернутый из газеты. Часто было видно тогда гармонистов с шапкой под деньги на земле и безногих инвалидов-фронтовиков, передвигавшихся по рынку и скверику за «Победой» на дощатых площадках с колесиками. Позже все они тихо пропали с улиц.В сквере наше внимание привлекал большой фонтан. Не помню, чтобы он работал, но формой напоминал чашу каменного цветка из уральских сказов БАЖОВА, и нам нравилось по нему лазить. В домашнем альбоме есть фото родителей – они сидят на ступени фонтана после занятий в техникуме.Шпиль техникума виден отсюда сквозь сосны, он переглядывается с «братцем-ленинградцем» - шпилем на площади. А если с улицы Глинки пройти на центральную площадь так, чтобы библиотека слева, а администрация справа, то благородная классика зданий напоминает улицу Росси. Миниатюрный слепок с города на Неве, как же нравится бывать здесь!