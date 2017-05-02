Просим-просим



Анастасия

КУРМАЗОВА

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Подобное событие действительно стоит считать важным для нашего города. Не секрет, что в последнее время основы нашей экономики, то есть крупные промышленные предприятия, активно сдают позиции. Ангарск не может и не должен зависеть только от них! А значит, должны возникать новые, большие и малые проекты, которые бы привлекли как можно больше денег на нашу территорию, позволили занять как можно большее количество людей.Заметим, что и сейчас малый и средний бизнес активно борются за выживание. Так, по официальной статистике, в АГО действуют 2859 малых предприятий и 6676 индивидуальных предпринимателей. В этом бизнесе работают 17 560 человек, то есть более 20% от общего числа работающих в нашем округе граждан (общая численность трудоспособного населения в АГО 136 280 человек). Все эти люди получают зарплату, обеспечивают нас самыми необходимыми товарами, да ещё и платят налоги, которые пополняют именно наш, местный, муниципальный бюджет.Если говорить простыми словами, то инвестиции – это вложение денег. Кто-то должен захотеть что-то сделать именно в нашем городе. Открыть, построить, организовать. Говорят, сейчас на территории АГО в разной стадии реализации находится сразу 23 проекта. Большинство, конечно, связаны с производством, предполагают огромные вложения от госкорпораций, например, реконструкция производства аммиачной селитры, планируется вложить более миллиарда рублей. Но есть и попроще. Вот автостанцию собираются строить. По официальным данным, сейчас проект находится в стадии разработки и подготовки технического задания.