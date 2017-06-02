Любите, пока не поздно

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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Но дети тоже бывают разные. И по этому нашему выпуску это очень хорошо заметно. Некоторым приходится преодолевать такие сложности, что не каждый взрослый выдержит. Страх и одиночество у брошенных. Боль и негативное отношение общества у инвалидов. Даже те, кто пытается серьёзно заниматься спортом, вынуждены искать себе пристанища. Многим из них приходится прилагать невероятные усилия, чтобы добиться таких простых и лёгких, на взрослый взгляд, вещей. В который раз убеждаюсь: наши дети сильнее нас, добрее нас, мудрее нас. И это хорошо, потому что так и должно быть.Дети на то и дети, чтобы смотреть на мир совсем не так, как мы. Для них никакая преграда не становится непреодолимой стеной. Они не думают наперёд: у меня не получится. Потому что пока ещё не знают неудач. Они стремятся и стараются, мечтают и фантазируют. Они живут здесь и сейчас, показывая всем нам пример огромной любви к жизни, которая, как известно, может победить всё. И всё, что от нас требуется, – помочь, поддержать, быть рядом.Так и хочется сказать всем взрослым: остановитесь же! Перестаньте гнаться за рублём, пялиться в телевизор вечерами, неистово копить на море и устраивать посиделки с друзьями по пятницам. Есть в жизни вещи гораздо более простые и важные, чем статус и доход. Остановите хоть на какое-то время бешеное течение своей жизни и просто поговорите со своими детьми. Может быть, ваш ребёнок вовсе не хочет ходить на курсы по английскому языку, а мечтает рисовать. Может, он хотел бы ходить в кружок юных натуралистов при ангарском зоопарке во Дворце творчества. Научиться играть в футбол.