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Любите, пока не поздно


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Вчера, 13:11
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Так уж получилось, что этот номер будет посвящён детям. Большинству взрослых кажется, что начало жизни – это самая беззаботная пора. Ну какие могут быть у детей проблемы? Двойка? Простуда? А дальше – сплошное веселье. Другое дело мы, всё время думаем, как накормить, одеть, воспитать, выучить, устроить.

Но дети тоже бывают разные. И по этому нашему выпуску это очень хорошо заметно. Некоторым приходится преодолевать такие сложности, что не каждый взрослый выдержит. Страх и одиночество у брошенных. Боль и негативное отношение общества у инвалидов. Даже те, кто пытается серьёзно заниматься спортом, вынуждены искать себе пристанища. Многим из них приходится прилагать невероятные усилия, чтобы добиться таких простых и лёгких, на взрослый взгляд, вещей. В который раз убеждаюсь: наши дети сильнее нас, добрее нас, мудрее нас. И это хорошо, потому что так и должно быть.

Дети на то и дети, чтобы смотреть на мир совсем не так, как мы. Для них никакая преграда не становится непреодолимой стеной. Они не думают наперёд: у меня не получится. Потому что пока ещё не знают неудач. Они стремятся и стараются, мечтают и фантазируют. Они живут здесь и сейчас, показывая всем нам пример огромной любви к жизни, которая, как известно, может победить всё. И всё, что от нас требуется, – помочь, поддержать, быть рядом.

Так и хочется сказать всем взрослым: остановитесь же! Перестаньте гнаться за рублём, пялиться в телевизор вечерами, неистово копить на море и устраивать посиделки с друзьями по пятницам. Есть в жизни вещи гораздо более простые и важные, чем статус и доход. Остановите хоть на какое-то время бешеное течение своей жизни и просто поговорите со своими детьми. Может быть, ваш ребёнок вовсе не хочет ходить на курсы по английскому языку, а мечтает рисовать. Может, он хотел бы ходить в кружок юных натуралистов при ангарском зоопарке во Дворце творчества. Научиться играть в футбол.

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
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