Забрать нельзя оставить

Анастасия

ТЮЛЬПАНОВА

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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На эти мысли меня натолкнула новая неожиданная встреча с героиней моей прошлогодней публикации. Встреча была заочной – на фотографии в Интернете. На просторах мировой сети незнакомая девушка собирала вещи для годовалой малышки, просила всё с нуля - от соски до ботинок. На осуждения других мам: «В Интернете сидит, а соску купить не может» она ответила: «Ребёнок не мой, я просто за ней ухаживаю, пока её родители пьют». По выложенным фотографиям девочки с родными родителями стало понятно, что историю этой малышки год назад я рассказывала в газете.В мае прошлого года её родители пришли к нам в редакцию со своей бедой: полиция изъяла у них полуторамесячную дочь. Как так? Объясняли:Выглядели нормально, рассуждали здраво. Мол, малышка два дня в больнице одна, нуждается в грудном вскармливании, а маму к ней не допускают. Так вышла статья с подзаголовкомВ ней высказались все причастные к этой истории люди - врачи, инспектор, первый муж женщины и даже педагог, работающий с её старшей дочерью, в отношении которой женщина ограничена в правах. Все, кроме самой мамы, в голос утверждали: женщина крепко пьющая, именно поэтому сотрудники полиции забрали ребенка – спасали от опасности.Но мы видели в её глазах боль, когда она просила нашу газету о помощи. Мы видели в них искру, когда она услышала от врачей:. Мы видели в них стыд, когда сотрудники органов профилактики сказали: надо пройти лечение от алкогольной зависимости. Год назад эта история закончилась хорошо, после некоторых необходимых процедур девочку вернули в семью. Это и был третий шанс для женщины, который даётся не каждому...