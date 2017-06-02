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Уже не дети


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Вчера, 11:37
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Недавно в России был праздник, который мало кто заметил. Вернее, взрослые люди о нём, скорее всего, не знают. Это был День блогера, который отмечается 19 июня. Можно смело говорить, что поколение детей, которое уже не представляет себе жизнь без Интернета, выросло и превратило игру в настоящую профессию. Более того, они неумолимо заставляют с собой считаться.

Пожалуй, самым знаковым событием в жизни всего блогерского сообщества стало выступление Саши СПИЛБЕРГ в Государственной Думе 22 мая. Для тех, кто не в курсе, поясним. Саша – одна из самых известных блогеров России. Число подписчиков её канала приближается к 10 миллионам человек. И её собственный доход, по уверениям отца Саши Александра БАЛКОВСКОГО составляет около миллиона рублей в месяц. При том, что Саше ещё не исполнилось двадцати лет!

Что такого сделала эта девочка, если её мнение захотели выслушать даже в Госдуме? На первый взгляд, ничего особенного. Проведя немалую часть детства в Европе, получив хорошее образование, она вернулась в Россию. В 2010 году начала вести свой блог на канале YouTube. По сути, это обычный девочковый видеодневник: вот Саша поёт, вот играет в компьютерные игры, вот занимается скрапбукингом, вот гуляет по магазинам. Хорошо снято, смонтировано и озвучено. Наверное, не зря её отец, солидный бизнесмен, в 2015 году создал агентство Z agency как часть кинокомпании «Базелевс», которое приняло под крыло многих известных блогеров. Бизнес очень прост: всё, что пользуется популярностью у аудитории, может хорошо продавать. А значит, если блогер на экране ест не просто шоколад, а изделие конкретной фирмы – это отличная реклама. На этом и зарабатывают.

За последние несколько лет эта сфера приобрела настолько широкий размах, что начались серьёзные разговоры о грядущей смерти телевидения! Что там говорить, даже во время прямой линии с президентом одна из ведущих заметила, что их «всё-таки смотрят». Значит, были сомнения! И это логично: в Интернете любой пользователь может смотреть то, что ему интересно и нравится в любое время, без привязки к программе передач.

Анастасия КУРМАЗОВА

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