Брат на сестру

Тихий и очень зелёный ангарский двор в 82 квартале. Разросшиеся кусты, высокие сосны (умели когда-то так строить, чтобы деревья не вырубать в радиусе ста метров). Собственно, зелень – главное и единственное достоинство этого двора. Потому что больше никакого благоустройства здесь нет, парочка детских турников осталась ещё с советского периода. И вот в этом самом дворе небольшого четырёхподъездного дома полыхают настоящие мексиканские страсти.Деревья против машин. Кто победит?
Фото Николая СТЕРНИНА
С одной стороны, молодая и успешная семья. Мать, отец, сын, все заняты делом, у всех есть личные автомобили. К ним ещё и гости приезжают, потому что людям хочется общаться. Проезд во дворе, естественно, очень узкий, да ещё и разбитый. Место под парковку выделено, но небольшое, больше трёх машин не встанет. Приходится ставить автомобили по краям двора. А это ненадёжно, потому что стоящий без присмотра автотранспорт нынче имеет все шансы быть разутым, сожжённым и просто угнанным.
С другой стороны, группа пенсионерок, которые живут в этом доме очень давно. Это они посадили во дворе разные цветущие кусты, и вот те, наконец, выросли. Некоторые вообще остались единственной памятью о человеке, их посадившем. Больше с приезжающими внуками здесь и делать-то нечего, кроме как среди буйной зелени гулять. Да и хоть какой-то глоток красоты и чистого воздуха. Ведь другим своим фасадом дом выходит на улицу Ворошилова, а оттуда всегда сплошная пыль и выхлопные газы.
Война парковок и зелени по своему драматизму не уступает любому сериалу. Каждая из сторон готова биться до последнего, переходя на личные обиды и оскорбления.
Сосед, раздухарившись, обещает снести под корень и кусты, и растущий под окнами клён (который к месту для стоянки вообще отношения не имеет). Соседки мстительно обещают, что никогда не подпишут ни одной бумажки на заочном голосовании. Ещё немного, и дело дойдёт до партизанских действий.
Подобные конфликты периодически возникают в ангарских дворах. И очень горько, что ни одна из сторон не желает слышать другую. Особенно это касается, к сожалению, автовладельцев, которые готовы весь двор закатать в асфальт, лишь бы железный конь был под боком. Хотя, как правило, всегда возможны варианты компромисса: отрезать не этот кусок зелени под окнами, а чуть в стороне, с другого края двора, скооперироваться с другим домом…
Анастасия КУРМАЗОВА
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