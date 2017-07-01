Вся власть советам

Анастасия КУРМАЗОВА

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Оказалось, накануне она обнаружила на двери своего подъезда самодельный плакат. А на нём она, только в виде карикатуры. Что-то типа старухи Шапокляк: злая, вся в лохмотьях и бородавках, клянчит деньги. Такого издевательства женщина не могла вынести. Решила всяческую деятельность на благо дома прекратить. Пусть теперь доморощенные художники сами попробуют. Работы им предстоит немало, потому что дом немолодой, хрущёвка. Его хоть каждый год ремонтируй, всё равно сыплется.Не в первый раз слышу о подобной, до крайности некрасивой войне между соседями. И вызвана она вполне понятной причиной - одни хотят жить в хорошем доме, а другие не хотят за это платить. Излишняя демократия порождает противоречия. Локальный пример того, что нашим людям нужно чёткое и твёрдое руководство, а не плюрализм.Представим себе обычный многоквартирный дом. Кто в нём живёт? Люди самых разных профессий, уровня образования, культуры и доходов. Инженеры, учителя, домохозяйки, пенсионеры, предприниматели. Все эти люди могут объединиться друг с другом только в одном случае - против общего врага. Когда такого нет, наступают разброд и шатание. Теперь представим себе, что домом руководят не все собственники разом, а совет дома. Этакая модель государства в миниатюре: обычный народ выбирает своих представителей, чтобы они за них решали, что будет лучше. Потому что они – специалисты, разбираются в вопросе, обладают свободным временем и желанием всем этим заниматься. Для должности председателя совета дома ввести обязательно условие - окончание специализированных курсов. И уж доверив один раз такие полномочия, больше не вмешиваются в принятие решений. Конечно, на определённый промежуток времени, то есть на год. Не понравились действия совета – переизбираем, ищем других желающих.