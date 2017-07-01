Пузырь лопнул

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Следом выяснилось, что такой же кризис переживает и Краснодарский край, который территориально расположен куда выгоднее Крыма. Тем, кто боится летать, туда достаточно просто добраться – сел на поезд и приехал на место. Не нужно добираться по 4-12 часов по трудной схеме автобус-паром-автобус, через Чёрное море, как это приходится делать туристам, выбравшим Крым. Поэтому на курортах края, когда для россиян была закрыта Турция, также взлетели цены до небес. Даже сравнительно недорогое Витязево (близ Анапы) поплыло по ценам вверх. В нынешнем году и этот край пожинает плоды прошлогоднего ажиотажа.Ладно дальние края, на днях подбили итоги и наши, сибирские, туристические агентства. Оказалось, что буквально в такой же ситуации находится и Байкал. Владельцы турбаз отмечают, что в этом году турпоток на священное море снизился примерно на треть по сравнению с 2016 годом. И здесь аналитики называют ту же причину оттока туристов – нереальное повышение цен при более чем скромном уровне сервиса и минимуме развлечений. Туристу ведь на отдыхе не только крыша над головой нужна, ему подавай, кроме хлеба, ещё и зрелищ. А вот этого на берегах Байкала пока что дефицит.Кризис? Думаю, не только. Да, сейчас 70% населения страны находится в долгосрочных кредитах, причём добрая часть из них испытывает реальные и очень серьёзные финансовые затруднения. Таким людям действительно не до отпуска. Наверняка все свои отпускные они тратят, чтобы погасить хотя бы часть долгов.Но есть люди, которые, несмотря на кризис, готовы отдавать деньги, чтобы раз в год как следует отдохнуть. И вот именно они начали уходить «на сторону». Куда именно? Возможно, они выбирают организованные поездки за границу. А возможно, идут всё в том же направлении (по России), но уже самостоятельно.Потому что каждый научился считать деньги. А ещё потому, что благодаря Интернету любой мало-мальски продвинутый в этом отношении человек может самостоятельно забронировать как недорогие билеты на самолет (если хорошо поискать, всегда можно найти со скидками), так и эконом-проживание в гостинице. Надежных сайтов, где это можно сделать, пруд пруди. Причём если вы ни разу не пользовались услугами данной авиакомпании или отеля, вы всегда можете почитать отзывы других туристов о них. В том же Интернете. Люди сидят на туристических форумах, ищут возможность доехать до нужного места через БлаБлаКар (один из сервисов поиска автомобильных попутчиков – вместе и дешевле, и веселее) и даже рискуют вступать в группы каучсерферов (люди, предоставляющие жилье другим путешественникам по обмену). Благодаря этим сервисам путешествовать действительно стало дешевле. Моя знакомая даже мастер-классы проводит на темы, как отдохнуть дешево и сердито. Само собой небесплатно.