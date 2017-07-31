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Родственные души


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31 июля 2017
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В 1991 году костариканец Гильберто СЕДДЕН нашёл на берегу реки подстреленного, умирающего крокодила. Он увёз рептилию домой и выхаживал полгода: кормил, давал лекарства, ещё и обнимал больное чудище! И даже назвал его Почо. Когда Почо выздоровел, Гильберто отвёз гада назад, в привычную среду обитания. Но чудище вернулось к спасителю. И не только не съело его, но и стало дружить с ним, и жить неподалёку. Крокодил и человек каждый день плавали вместе, играли и обнимались. А потом Гильберто даже сообразил, как на этом заработать – он стал устраивать из этого представления для туристов.

Родственные души
Тот самый случай, когда сыр делить не надо. Памятник сырку «Дружба» в Москве.
Фото с сайта www.vipgeo.ru


Это я о чём? Да о том, что дружба такая прекрасная вещь, что неважно, с кем вы дружите, с ангелом во плоти или с крокодилом. Главное, вы друг друга понимаете и вам хорошо вместе. И любые советы и комментарии вашего окружения вы можете воспринимать так же, как Гильберто со своим крокодилом воспринимали туристов. Пошумят, пошумят, помашут руками, поохают да уйдут. А друг останется.

30 июля – Международный день дружбы. Этот день был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 3 мая 2011 года. Эта же организация призвала народы всего мира дружить, наводить мосты, обеспечивать мир и создавать прочие внешне зыбкие связи, которые могут оградить нас от войн и катастроф.

Идея хорошая. Но пока она реализуется на уровне деклараций, работать она не будет. Мне думается, что в этом отношении нужно идти дальше. Надо учить людей этому делу. Вот прямо брать и вводить в начальной школе уроки дружбы. А что? Дружба, это целая наука. И серьёзный труд. Введены же повсеместно у нас уроки экологии. Пусть не сразу, не в первом поколении, но это работает. Я видела своими глазами, как ответственные, экологически воспитанные дети ругают своих родителей, выбрасывающих мусор на улице мимо урны.

Так и с дружбой. Дружить надо уметь. И это умение надо в детях с нежного возраста воспитывать, чтобы на всю жизнь осталось. Уверяю вас, отличники этого предмета точно станут самыми успешными в жизни. По крайней мере у нас в стране, где насочиняли уже более 100 тысяч песен, в которых есть слово «дружба». Каждый руский знает поговорку “не имей сто рублей, а имей сто друзей”. У нас ведь в России вообще половина проблем решается благодаря связям и дружбе. Недаром существует теория шести рукопожатий, которые могут любого довести до кого угодно, даже до президента.

Наталья ОЖОГИНА

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