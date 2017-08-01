Не хуже обезьян!

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Ещё один антипраздник - День экологического долга. Если бы Земля каждый год могла выставлять своим жителям счета за пользование всеми её ресурсами, то в этом году она бы выставила нам их в среду, 2 августа. День экодолга - это день, когда человечество исчерпывает все ресурсы, которые планета может восстановить за год. Расчёт дня ведет глобальная сеть экологического следа (GFN). Впервые такой долг был зафиксирован 29 декабря 1970 года, тогда дефицит ресурсов на планете составлял два дня. Эксперты предупреждают: если всё останется по-прежнему, к 2030 году человечеству понадобятся уже две Земли, а День экологического долга придётся на июнь.В общем, эта плавающая дата должна нам напоминать, что мы живем не по средствам, не думая, что расплачиваться будут наши дети и внуки.Поэтому экологи и объявляют каждый год День экодолга, предлагая каждому из нас подумать над тем, как уменьшить личный экологический след. Ведь каждый из нас его оставляет. Мы делаем это самостоятельно, потому что не можем не дышать, не есть, нам нужны жильё, работа, вода, тепло, электричество и прочие составляющие нашей жизни. И мы являемся частью общей антропогенной нагрузки, медленно, но верно, разрушающей планету.В прошлом году WWF России и GFN представили рейтинг товаров и услуг, которые больше всего влияют на экологический след россиян. Итак, 26% нашего экологического следа приходится на ЖКХ (электричество, отопление, газ и водоснабжение), 20% - на продовольствие, 2,5% - на транспорт, 4% - на отдых и культурные мероприятия (например, на обеспечение работы музеев и театров), а 2% - на одежду и обувь. При этом они же сообщили:Что советуют сделать экологи, чтобы уменьшить личный экологический долг планете?