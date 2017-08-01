Не хуже обезьян!

В последнее время появляется всё большее количество антипраздников, которые должны напоминать нам, что все мы живём на планете, ресурсы которой не бесконечны. Например, проект «Часы судного дня», на которых сейчас стоит отметка «2,5 минуты до полуночи», напоминает людям о близости человечества к глобальной катастрофе.
Ещё один антипраздник - День экологического долга. Если бы Земля каждый год могла выставлять своим жителям счета за пользование всеми её ресурсами, то в этом году она бы выставила нам их в среду, 2 августа. День экодолга - это день, когда человечество исчерпывает все ресурсы, которые планета может восстановить за год. Расчёт дня ведет глобальная сеть экологического следа (GFN). Впервые такой долг был зафиксирован 29 декабря 1970 года, тогда дефицит ресурсов на планете составлял два дня. Эксперты предупреждают: если всё останется по-прежнему, к 2030 году человечеству понадобятся уже две Земли, а День экологического долга придётся на июнь.
В общем, эта плавающая дата должна нам напоминать, что мы живем не по средствам, не думая, что расплачиваться будут наши дети и внуки.
Поэтому экологи и объявляют каждый год День экодолга, предлагая каждому из нас подумать над тем, как уменьшить личный экологический след. Ведь каждый из нас его оставляет. Мы делаем это самостоятельно, потому что не можем не дышать, не есть, нам нужны жильё, работа, вода, тепло, электричество и прочие составляющие нашей жизни. И мы являемся частью общей антропогенной нагрузки, медленно, но верно, разрушающей планету.
В прошлом году WWF России и GFN представили рейтинг товаров и услуг, которые больше всего влияют на экологический след россиян. Итак, 26% нашего экологического следа приходится на ЖКХ (электричество, отопление, газ и водоснабжение), 20% - на продовольствие, 2,5% - на транспорт, 4% - на отдых и культурные мероприятия (например, на обеспечение работы музеев и театров), а 2% - на одежду и обувь. При этом они же сообщили:
«Уже сейчас для нужд сельского хозяйства используется 50% всех земель, где возможно произрастание растительности. Производство еды – один из основных факторов, который влияет на окружающую среду, во многих случаях трансформируя её. Кроме того, по данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, сегодня 31% пищевой продукции во всем мире просто выбрасывается».
Что советуют сделать экологи, чтобы уменьшить личный экологический долг планете?
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