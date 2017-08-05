Они вытащат!

Игорь КАРИН

О питании. Нас кормило «квартальское» кафе. Хорошо кормило. Поэтому по два раза на обед никого звать не приходилось. Часто можно было слышать, как новички просят по телефону родных, чтобы не приносили им ничего съестного. Здесь, мол, всего вдоволь. Но так говорят лишь те, кто думает, что легли всего на три дня. Когда же процесс затягивается, начинаются первые заказы. Половину их все равно выбрасывают. Испортилось. Что надо взять обязательно – соль. В больничных столовых ее нет в принципе.Кто сейчас лечится? Больница городская, поэтому встретить здесь можно кого угодно. В терапии привезенный после долгого запоя гражданин пять раз за ночь будил всю нашу палату. Мужик бился в приступе, и колотило его так, что он с кровати падал. Только к утру угомонился.В невролгическом отделении моим соседом оказался пожилой, бородатый и беспаспортный бомж Саша, по которому, похоже, картечью стреляли. В больницу всего перебитого Сашу привезли прямо из-под скамейки во дворе. По его словам, там он прожил половину июня.Саша охотно принимал все, что приносили ему больные. Дальновидный, он кочевал по палатам с накопленным запасом хлеба и охотно соглашался ехать жить куда угодно. Для него в полной мере больница стала шансом начать жить по-новому. Но кто знает, воспользовался ли он им после выписки.Юрия Даниловича в отделении все звали просто - Дед. Он много лет работал в «Китойлесе» на крупной должности. Оказавшись на старости лет в одиночестве, стал писать стихи. С заветной тетрадкой не расставался и нас просто замучил. Нет, не стихами, а тем, что он десять раз на дню ее терял (и не только ее). Постоянно просил помочь с поисками и даже ночью двигал кровати. Уезжая, Данилыч не изменил правилу и оставил в тумбочке… полис! Верно сказано: старость не радость. Пациенты помоложе к таким старикам относятся с пониманием. Сегодня он, а завтра, может быть, и ты.О чем говорят. В который раз убеждаюсь, что Ангарск очень далекий от мировых потрясений город. Никого не волнуют новые виражи санкций, зато 1 июля с утра все друг друга поздравляют. С чем?! С повышением тарифов на ЖКХ услуги!В самый зной «скорые» стали привозить сердечников. Говорили, что двоих не смогли спасти…Злободневна тема вечерних звонков в дверь больницы. Дни стоят сказочные, после ужина тянет гулять. По правилам входные двери закрывают в восемь вечера. Вот и тянутся к звонку запоздавшие. Значит, кому-то надо вставать, идти открывать… Хотели попросить администрацию продлить режим хотя бы до девяти. Да как всегда, согласны все, а атамана найти не могут.