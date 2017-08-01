Оксана ТИХАЯ

Фото Николая Стернина

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Признаться, я не смогла разделить её восторга. Теплый Байкал… В этом словосочетании есть что-то противоестественное, как сладкая соль или добрый убийца. Байкал всегда был ледяным и суровым. Конечно, на его берегах есть масса бухточек, в которых вода хорошо прогревается в июле. Но всё же это скорее исключения из общего правила.В последние годы экологи бьют тревогу о появлении водоросли спирогиры. Первые сигналы о её распространении поступили еще в 2011 году. Тогда всё дно по периметру озера позеленело, начав покрываться порослью зеленой нитчатой водоросли.За четыре года ситуация не только не улучшилась, но и приобрела масштабы катастрофы. Зеленые ковры водорослей появляются неподалеку от побережья, вблизи крупных населенных пунктов. Ученые считают, что главный виновник загрязнения Байкала - люди. Размножение зеленой слизи провоцируют сбросы нечистот и химвеществ промышленных предприятий. Свою лепту вносят и туристы, которые стирают и моют посуду с применением фосфорсодержащих средств.