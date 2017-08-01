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Не та мать, которая родила


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Вчера, 21:58
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Не та мать, которая родила

Эта породистая голландская курочка с хохолком из зоопарка при Дворце творчества уже знакома нашим читателям. Она – супруга известного ангарского символа года по имени Одуван.

Напомним: с наступлением нового, 2017 года мы рассказывали вам о петухе породы китайская шёлковая по кличке Одуван, который случайно появился в ангарском зоопарке. Этот баловень судьбы, иначе не назовёшь, мало того что выжил, из выброшенного заморыша вырос в огромное лохматое чудо. Но ещё и вымолил у Вселенной для себя достойную пассию – прямо перед Новым годом один усольчанин вдруг принес в зоопарк голландскую курицу с пышным хохолком на голове.

Не та мать, которая родила
Приёмный сын от мамки ни на шаг!

Его везения на этом не кончились. Супруга оказалась просто золото. В условиях неволи и разных от природы данных и весовых категорий она осчастливила Одувана… потомством. Но родила она по молодости, своё счастье не оценила и как современная занятая женщина заниматься детьми не смогла. Яйца высидела павлиниха (читай: помогла няня). Китайских шёлковых гигантских куриц теперь в зоопарке три – Одуван и его дочки Пушинка и Пёрышко. Они похожи на папу – огромные, с чёрным мясом под перьями.


Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА


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