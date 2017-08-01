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Кто кому должен


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Сегодня, 11:52
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В доме № 96 микрорайона 8 разрушается угол дома. Натурально, вываливаются куски из отмостки, фундамента. Летом это просто некрасиво, а зимой жителям угловой квартиры придётся туго. Однако провести текущий ремонт управляющая компания не может уже второй год подряд, несмотря на активные призывы собственников.

Вопрос встал колом: кто должен подписывать смету? Председателю совета дома дали бумагу, где указана сумма ремонта (заметим, весьма нехилая). На бумаге нет никаких печатей и подписей, не сказано, кто является исполнителем работ. Это просто типовая смета, которую можно в Интернете скачать. Главное, чтобы в конце стояла нужная цифра «итого».

Люди с этим самым «итого» не совсем согласны. Пусть они не профессионалы, но всё же смогли прикинуть, что ремонт должен обойтись несколько дешевле. И подписывать смету отказались. Дело даже не совсем в деньгах: кто такой председатель дома? Это не юридическое лицо, человек, не имеющий специального образования – разве он может утверждать смету на ремонт?

В общем, дело забуксовало, причём так плотно, что прошёл уже год (!) с момента первого обращения жильцов, а движения никакого нет.

И вот что получилось: управляющая компания кивает на собственников, мол, подпишите смету. Жильцы не хотят брать на себя такую ответственность, объясняя это тем, что они не профессионалы и оценить смету никак не могут. Обращаются за помощью в администрацию АГО: рассудите, кто прав? А лучше просто заставьте УК отремонтировать дом, ведь это всё, что нам нужно. Администрация молчит в рамках дозволенного – на ответ полагается 30 дней. Можно было бы и не поднимать такую суету, если бы то же самое не происходило в прошлом году: письма, письма – и никакого результата.

Анастасия КУРМАЗОВА

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