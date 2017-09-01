Мы наш, мы новый мир построим



Галина АМЯГА,

Оксана ТИХАЯ,

фото Николая СТЕРНИНА

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Здесь хочется сделать небольшое отступление и представить себе, как те, кто строили наш самый лучший город на земле, все эти дяденьки с лопатами и ружьями и тетеньки, отдыхающие в ногах у дяденек, согласно памятнику, установленному в парке строителей этим летом, в условиях сибирских морозов и без курток «Коламбия», современных подъемных механизмов и высококалорийной пищи, при шестидневной рабочей неделе (а некоторые, которые в памятник не вошли, так и семь дней в неделю по 12 часов) строили город, вошедший в опыт российского градостроительства как не просто зеленый, грамотно организованный и удобный для жизни, но КРАСИВЫЙ и даже ПОХОЖИЙ НА ЛЕНИНГРАД.У современных ангарских строителей есть все - удобная одежда и механизмы, рассчитанные на столетие фасадные краски и материалы, пятидневная рабочая неделя, охраняемая законом, и высококалорийная пища, позволяющая быстро восстановиться после трудного рабочего дня, но что за разноцветные коробки окна в окна у них получаются? Ну ладно, не строим – что и как сохраняем из той красоты, что нам досталась от тех, кто на памятнике?В глянцевом журнале «Порто», в каждом номере которого непременно есть случай для портрета мэра, любят печатать снимки старого Ангарска. Все эти чудные ангарские здания с их лепниной, балкончиками, карнизами, арками. Однако даже влюбленный в город фотограф не может скрыть очевидного: все эти дома требуют реставрации, чистки, ухода. В жизни, а не на фото, они запущены, облезлы и убоги как бедные родственники. Собственникам домов реставрационные работы не по карману. Старый Ангарск – тот самый, который от ленинградцев, штучный, непровинциальный и для Сибири уникальный, требует специальной городской программы восстановления исторической среды, грамотного ее ухода и сбережения. Ну это если мы действительно любим свой город, а не брендим.А тут ведь еще другая беда, когда здание портят не годы, а их новые хозяева. Хороший магазин «Лоза», южным фасадом выходящий на ул. Ленина. Но арочные окна заколотили жалюзи! Так же «ослепили» двухэтажку в районе сквера Почетных граждан. Там и вид не стали делать, что окна есть, просто заложили кирпичом и забелили - стоит теперь бельмами на памятник. Изуродован бывший детский кинотеатр «Пионер». Вернули ветеранам их «Победу», но на старых снимках она была в газончиках, штакетниках, лавочках в стиле того времени, с памятниками дорогих ветеранам вождей – ничего этого в новой «Победе» нет. Утрачен, похоже, что полностью, металлический барельеф на стене спортзала у аллеи Любви. Вместо реставрации его сначала завесили рекламным плакатом, а когда у города появился свой бренд, закрыли им. Теперь на месте бывшего образца советской декоративной монументалистики висит странный лозунг. Сверху: «Ангарск – простор для побед!». Снизу: «Ангарск – простор для спортивных побед!». Видимо, специально для тех, кто с одного раза не понимает.Если уж проводить параллели с Петербургом, нелишне напомнить авторам ангарского брендирования, как там обыграли фразу из песни группы «Ленинград» «В Питере пить!». Весь город мгновенно был завешан лозунгами: «В Питере жить!», «В Питере родить!», «В Питере любить!», «В Питере строить!», «В Питере учить!», «В Питере летать!», «В Питере читать!» и т.д. Владельцы магазинов и лавочек, торговых домов и фирм подставляли нужный им глагол. Так слоган, который и в страшном сне не снился чиновникам, стал неформальным и искренним, всем понятным и любимым девизом города, той питерской «штучкой», какие и делают стиль. Ангарску не повезло. «Простор для побед» - это вообще что? И как выглядит этот простор, на котором даже для вывески твоего дела места нет? И как тебе победу ковать, если клиент тебя не найдет? Если, подъехав к магазинам на автомобиле, покупателям надо шагать по проезжей части, искать лаз в оранжевых «ежах», которыми перегородили весь город?