Медицина для чужих

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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Что ж, идея для привлечения денег не нова. В Ангарске она несколько десятилетий успешно реализуется в стоматологии, расположенной в 6 микрорайоне. Там зубы лечат и протезируют как бывшие ангарчане, уехавшие на пмж в другие страны, так и жители других регионов России. Их привлекают современные технологии, качество исполнения при относительно недорогой цене по сравнению с клиниками их городов, наличие пансионата и возможность отдохнуть на Байкале, пока делаются коронки. Услуги иногородним пациентам оказываются без ущерба для ангарчан. Места в клинике и лечебного персонала хватает и своим, и приезжим.Удастся ли соблюсти этот баланс в крупнейших больницах региона? Чиновники от медицины в этом не сомневаются, ведь они не сидят на прием в общей очереди. Иначе бы знали, что уже сегодня далеко не все жители Иркутской области могут своевременно получить качественную медицинскую помощь. Они кричат об этом на сайтах медицинских учреждений и на различных Интернет-форумах. К врачам претензий нет. А вот сама организация обслуживания вызывает массу нареканий. В микрохирургии глаза бесплатную операцию при некоторых заболеваниях по полису ОМС предстоит ждать 2 года. За деньги берут всех желающих. Операции поставлены на поток, а потому пациенты иногда лежат не только в палатах, но и в коридорах. Если китайцы поедут к нам лечиться в таком количестве, в каком отдыхают на Байкале, у местных больных шансов на стационар может и не остаться.