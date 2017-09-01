Ольга КНЯЗЕВА

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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Вечером в среду приходит сообщение в социальной сети от одной знакомой: «Привет! Как дела?» Отвечаю, что всё хорошо, задаю встречный аналогичный вопрос. Конечно, предполагаю, что интерес знакомой вызван не просто так, что-то ей от меня нужно. Так и оказалось. Следующее сообщение:То есть занять нужно было буквально на одну ночь. Ну а что, думаю, от меня же не убудет, почему бы и не помочь хорошему человеку? Тем более уже завтра мои деньги ко мне вернутся.Спасла меня лишь моя расточительность – на карте никогда не бывает больше тысячи. Извиняясь, пишу, что на счёте всего 900 рублей, поэтому выручить не могу. Мужа дома не было, иначе заставила бы перевести его. Через 20 минут молчания приходит сообщение:То есть писала мне вовсе не моя подруга, а какой-то компьютерный воришка! А я и поверила.Уж не знаю, как они это делают. Каким-то странным образом находят подход ко всем – и к 100-летним бабушкам, и к продвинутой молодёжи, и даже осторожные, битые-перебитые предприниматели ведутся.