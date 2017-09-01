На работе мы работу работаем

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Представьте. Музей часов с его атмосферой. Идет вечер памяти создателя музея Павла Васильевича КУРДЮКОВА. Зритель подустал, тихонько расходится, а тут ещё следующим номером – баян. Ну потерпим. Выходит девушка, широко садится, растягивает старый, потрёпанный инструмент, и… зал стихает.Ещё несколько дней потом в соцсетях под фотографиями музейного праздника будет идти обсуждение: кто она? откуда? как зовут?Знакомьтесь: Анастасия ПИРОЗЕРСКАЯ, 23 года, преподаватель по классу баяна детской школы искусств № 3. Играла в музее современное произведение Сергея ВОЙТЕНКО «Откровение». Не знаем ни автора, ни других его произведений, не знаем, как описать словами музыку. Но знаем точно, чем Настя нас всех взяла - полной отдачей своему делу.Откуда такая страсть к несовременному инструменту у девчонки молодой? Оказалось, она подхватила вирус старания. Её ещё в школе № 35, на первом же уроке музыки в 1-м классе, заинтересовала учительница Алёна Викторовна.- Она так увлеченно рассказывала, что я поняла – мне обязательно надо в музыкальную школу, - вспоминает Настя.Набор в музыкалке уже закончился, и девочке предложили пойти на баян по остаточному принципу. И тут Насте еще раз крупно повезло. Ей попался Педагог с большой буквы - Анастасия Михайловна ПЕРМЯКОВА. Так несовременный, тяжелый, неженский баян стал для Насти любимой профессией. Сегодня и у неё есть свои ученики. Современные дети, у которых в руках только гаджеты, идут учиться игре на баяне, лишь услышав однажды на концерте Анастасию.