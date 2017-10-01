«Солнышко мое, вставай!», - надрывался будильник на телефоне. Я проснулась под звуки первых аккордов, но никак не могла оторвать себя от кровати. Лежала на спине с открытыми глазами и пыталась вспомнить, каким катком меня так пригвоздило.



Поскольку безболезненно шевелиться могла только голова, сомнений не оставалось: виной всему тренажерный зал. Я пришла туда первый раз в жизни. Желание похудеть ни при чем. У меня нет лишнего веса и комплексов по поводу фигуры. Я хожу в походы и нужно, чтобы ноги за зиму не забыли о длинных дистанциях. Для этого и сделаны беговые дорожки.



Я только в кино видела, как ходят на этом тренажере. Глядя на экран, все казалось элементарно просто: дорожка движется, ты по ней идешь, подстраиваясь под заданную скорость. Возможно, так и есть в залах с современными тренажерами. Я же пошла в ближайший к дому. Он открылся еще в прошлом веке, и оборудование там с тех времен.



Дорожка была свободна, но не работала. Я пошла в тренерскую поинтересоваться, как ее включить. Отвлекать людей, которые занимались с гантелями, любуясь при этом своим отражением в зеркале, было неудобно.



- Она механическая. Полотно приводится в движение мускульным усилием ног. Вы идете, и лента движется, - с улыбкой произнес тренер и посоветовал начать занятие с 10-минутной езды на велосипеде, чтобы разогреться.



Но я же пришла ходить, поэтому шагнула сразу на дорожку. И пошла. Дорожка не сдвинулась с места.

- На велосипед! - показал мне глазами тренер.



Потом мы пошли качать ноги. Делать это сидя мне даже понравилось. Но когда тренер сказал лечь на живот, я вспомнила анекдот про гинеколога, на прием к которому девушка пришла в первый раз. Помните это ехидное: «И куда мы летим?».

Чувствуя себя тупой и беспомощной, я надеялась, что хуже уже не будет. Оказалось, это были цветочки. Как только я спустилась на пол, начались ягодки: мне, которая, как любит выражаться мой муж, ничего тяжелее ручки в руках не держала, сунули гантели по 6 килограммов каждая. Сказали делать выпады. Тем, кто в тренажерном зале никогда не был, поясню: делается широкий шаг вперед, в такой позе надо приседать с тяжелыми гантелями в руках.



- Да у вас же координация движений нарушена! – ахнул тренер, взглянув на мои мучения. – Надо исправлять.

Гантели дали полегче. Шаг разрешили делать поменьше. И велели наблюдать за собой в зеркало, чтобы приседать не вперед, а вниз. 15 раз на каждую ногу да еще и в три подхода я не осилила.



Зато дорожка после всех этих упражнений пошла! Я без особых усилий, но с огромным удовольствием погуляла по ней минут 15. В зеркало глянула: волосы мокрые, лицо красное!.. Но спина выпрямилась и не сутулится.



…Через три дня мышцы перестали болеть. И я снова пошла в тренажерный зал. Не потому, что мне жалко заплаченных за месяц вперед денег (хотя не без этого, для того их и платят вперед). Просто я поняла: если не делать этого сейчас, то летом будет трудно подниматься в горы, которые я очень люблю. К тому же кардиологи советуют для тренировки сердца ходить ежедневно по 40 минут. В холодное время года гулять в шубе по городу не особо хочется, значит, надо наверстывать упущенную нагрузку вечером, в футболке, в теплом помещении.



Галина ЛЕМЗЯКОВА