Как можно?

О голодных детях либо хорошо, либо ничего

Возмутил Татьяну Михайловну стиль письма и тон обращения к вышестоящим лицам. Письмо по старой русской традиции спустили из области вниз, на заммэра АГО Марину САСИНУ. Марина Степановна, видимо, поговорила с Татьяной Михайловной. Не о том, как и почему вместо питающихся бесплатно в сентябре 2016 года 8124 детей в сентябре 2017 года остался только 1671 ребёнок. А о том, что наша территория теперь нелицеприятно выглядит на областном уровне. Татьяна Смирнова пригласила в минувшую пятницу авторов письма на разговор.Она объяснила, почему был принят 59-й закон, оставивший многих школьников без питания. Оказывается, все кому не лень прежде оформляли своим детям бесплатное питание, даже очень обеспеченные люди. В результате затрещали бюджеты области и АГО, не справляющиеся уже с такой непомерной нагрузкой.Были озвучены цифры: в 2013 году бесплатно ели 4799 детей. Каждый год эта цифра увеличивалась на 1,5-2 тысячи человек. И к маю 2017 года в бесплатном питании нуждался 9731 школьник.- А ведь наши дети ещё и из бюджета АГО получают доплату в размере 30 рублей! – сердилась Т.Смирнова на тех, к кому Ангарский округ с добром, а они письма пишут, его позорят.Такое повышение количества питающихся чиновники восприняли по-своему: мухлёж!Родители возразили:- Так ведь детей действительно стало больше! Президент сказал: рожать! Маткапитал ввели! И рожать ринулись не самые богатые!- У меня в совете женщин лежит заявление от мамы пятерых детей, – выступила председатель ангарского совета женщин Елена ПОПОВА, тоже подписавшаяся под наделавшим шума письмом. – Женщина занимается детьми и огородом, муж - водитель. По новому закону их детям бесплатное питание не положено - теперь оба родителя должны быть трудоустроены и предъявить справку о доходах за полгода.- К нам в управление образования кто-нибудь с официальным запросом по этой проблеме обратился? – спросила начальник.- Так ведь это звучало в сентябре на общегородском родительском собрании, потом в газете проблема была озвучена. Почему вы ждете запроса лично вам?Вся встреча об этом: опозорили, подвели, не согласовали… А ведь речь идёт о голодных детях, которых реально меньше не стало. Просто это стало труднее доказать.Родители озвучивали тяжелые факты. Ребята из неблагополучных семей теперь выбегают пораньше с урока, когда уже накрыты в столовой столы для тех, кто питание оплатил. На бегу они хватают со столов всё, что попадает под руку, пока не успели ещё подойти учителя и дежурные, и убегают… И никогда их, нередко бывает, пьющие родители не соберут всех нужных справок и не устроятся на работу… А дети причем? Это для них была введена данная мера социальной поддержки!- Мы управление образования не обвиняем, - оправдывались родители (к слову, нормальные предприниматели, которые собственных детей накормить вполне в состоянии, им за чужих больно). - Мы знаем, что этот вопрос не в вашем ведении. Но почему вы нам не поможете в этом остросоциальном вопросе? Не поддержите наши требования? Мы же должны быть с вами по одну сторону баррикад!Кстати, те предприимчивые ипэшники, которые справки о низком доходе в соцзащиту привозили на дорогих джипах, имеют возможность делать это и сейчас, даже при изменившемся законе…И как об этом интеллигентно сказать, чтобы наверху услышали?