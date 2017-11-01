БЕЗДЕБАТократия

Как власть обсуждает с жителями свои решения

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото с сайта Vao-mos.info

Никакого объявления о слушаниях не было, мы узнали о них, изучая по долгу службы план работы администрации. Разве простые граждане это делают? Как всегда, слушания были назначены на рабочее время – в 16.30. Кроме нас пришли несколько уважаемых и почетных граждан города: Зоя БУШУЕВА, Тамара ГЛАДЫШ, Анатолий НИКИФОРОВ. Люди известные, но их было немного. Общее число зарегистрировавшихся вместе с нами всего 13 человек.Между тем дело касалось серьёзного документа, основного свода правил нашего города. Именно поэтому мы хотели вникнуть, что же изменится в Уставе? Однако слушания проходили так.Вышла единственный в этот день докладчик Ксения Геннадьевна ХАРЬКОВСКАЯ, начальник юридического отдела аппарата Думы АГО, монотонно и быстро стала читать, какие изменения вносятся в Устав. Например:Вы что-нибудь поняли? И мы нет. Чтобы присутствующие на слушаниях понимали, о чём речь, им необходимо иметь перед глазами текст Устава, открыть указанную статью, прочитать, о чём она. А докладчик должен пояснить, что даёт предлагаемое изменение, чем оно вызвано. Этого сделано не было!Присутствующим раздали вкладыш газеты «Ангарские ведомости», где публикуются постановления администрации АГО и решения Думы, от 2 октября 2017 года. Занятная, к слову, газета. Её в городе днём с огнём не сыщешь. Тираж всего 1 тысяча экземпляров. А вот у той части газеты, где ангарчанам рассказывают, как хорошо они живут, тираж – 28 тысяч (!) экземпляров. Сразу понятно, что власть хочет, чтобы мы читали, а о чём предпочитает прошептать потише.По окончании «слушаний» депутат Денис ЯГОДЗИНСКИЙ быстро спросил у секретаря:Оказывается, ещё и заявки надо было подавать. Кто ж знал?Изменения, которые были внесены в Устав, обусловлены изменениями 131-го федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» (так по крайней мере объяснил докладчик). Касались они внешне мелочей и формулировок.И всё-таки, товарищи, следите за объявлениями о публичных слушаниях. Представители власти настолько уже привыкли нас не ждать, что проводят слушания в зале заседаний, где не более 30 сидячих мест. Укладываются в 10 минут! Не считают нужным даже растолковать собравшимся суть. Не предупреждают собравшихся о необходимости записи на выступление. Это демократия? Нет, это БЕЗДЕБАТократия.