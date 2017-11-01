.
,

БЕЗДЕБАТократия


0

Сегодня, 11:30
 Количество просмотров: 150
    

Как власть обсуждает с жителями свои решения

В минувший четверг в зале заседаний администрации АГО прошли публичные слушания, посвящённые внесению изменений и дополнений в Устав АГО.

БЕЗДЕБАТократия
Чтобы не пришлось напоминать об этом на пикетах, не пропускайте публичные слушания.

Никакого объявления о слушаниях не было, мы узнали о них, изучая по долгу службы план работы администрации. Разве простые граждане это делают? Как всегда, слушания были назначены на рабочее время – в 16.30. Кроме нас пришли несколько уважаемых и почетных граждан города: Зоя БУШУЕВА, Тамара ГЛАДЫШ, Анатолий НИКИФОРОВ. Люди известные, но их было немного. Общее число зарегистрировавшихся вместе с нами всего 13 человек.

Между тем дело касалось серьёзного документа, основного свода правил нашего города. Именно поэтому мы хотели вникнуть, что же изменится в Уставе? Однако слушания проходили так.

Вышла единственный в этот день докладчик Ксения Геннадьевна ХАРЬКОВСКАЯ, начальник юридического отдела аппарата Думы АГО, монотонно и быстро стала читать, какие изменения вносятся в Устав. Например:

- Пункт 9 части 5 статьи 34 исключить. Пункт 11 части 7 статьи 34 изложить в следующей редакции: «На информирование о своей деятельности в соответствии с порядком, установленным положением о статусе депутата Думы АГО, утверждаемым решением Думы АГО…»

Вы что-нибудь поняли? И мы нет. Чтобы присутствующие на слушаниях понимали, о чём речь, им необходимо иметь перед глазами текст Устава, открыть указанную статью, прочитать, о чём она. А докладчик должен пояснить, что даёт предлагаемое изменение, чем оно вызвано. Этого сделано не было!

Присутствующим раздали вкладыш газеты «Ангарские ведомости», где публикуются постановления администрации АГО и решения Думы, от 2 октября 2017 года. Занятная, к слову, газета. Её в городе днём с огнём не сыщешь. Тираж всего 1 тысяча экземпляров. А вот у той части газеты, где ангарчанам рассказывают, как хорошо они живут, тираж – 28 тысяч (!) экземпляров. Сразу понятно, что власть хочет, чтобы мы читали, а о чём предпочитает прошептать потише.

По окончании «слушаний» депутат Денис ЯГОДЗИНСКИЙ быстро спросил у секретаря: «Поступали заявки на выступления? Нет?» Оказывается, ещё и заявки надо было подавать. Кто ж знал?

Изменения, которые были внесены в Устав, обусловлены изменениями 131-го федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» (так по крайней мере объяснил докладчик). Касались они внешне мелочей и формулировок.

И всё-таки, товарищи, следите за объявлениями о публичных слушаниях. Представители власти настолько уже привыкли нас не ждать, что проводят слушания в зале заседаний, где не более 30 сидячих мест. Укладываются в 10 минут! Не считают нужным даже растолковать собравшимся суть. Не предупреждают собравшихся о необходимости записи на выступление. Это демократия? Нет, это БЕЗДЕБАТократия.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото с сайта Vao-mos.info
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан насильник из Усолья
Разбойное нападение на офис микрозаймов в Ангарске
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Все новости категории

Спортивные новости
Удар по правилам
Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме
Большой лёд
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
КВАРТАЛ 80,
178,179.
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Дело труба
За кражу нефтепродуктов-3 года
Заплатили за работу
Все новости категории

Общество
Упал, реанимация, суд
Рисунки трех юных ангарчан победили в конкурсе
3000 первоклассников получили удостоверения юных пешеходов
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Статей за Ноябрь 2017 (15)
Статей за Октябрь 2017 (215)
Статей за Сентябрь 2017 (237)
Статей за Август 2017 (296)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru