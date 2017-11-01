Не тихий ужас, а настоящий кошмар!

«Тепло, теплее, горячо!»

И.П. ВИТУШКИН,

инженер-промтеплоэнергетик

Вот сразу бросающиеся в глаза косяки. Не может плата за тепло в феврале быть больше, платы в январе, а в ноябре - больше, чем в декабре. Согласно введённых с 01.01.2013 г. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 (с изменением № 2)», среднемесячная температура наружного воздуха в Ангарске в январе равна минус 18,5 градуса, в феврале – минус 15,5, в ноябре – минус 7,3, а в декабре - минус 15,9 градуса. К тому же количество дней в феврале существенно меньше, чем в январе. Даже если при составлении расчета учтены сроки начислений (25-е число месяца), в феврале и ноябре никак не получается больше, чем соответственно в январе и декабре. Размер оплаты в мае и сентябре практически должен отличаться только за счет повышения тарифов на тепловую энергию с июля. А главный дефект расчета состоит в том, что его нельзя использовать слепо, учитывая только площадь квартиры.Потребление тепловой энергии на отопление квартиры зависит не только от её площади, но и от конструктивных характеристик дома: этажности, конструкции стен и перекрытия. Вызывает сомнение и приведённая сумма вероятных начислений в декабре 2017 г. Она может быть выше среднемесячной в 2,2, но не в 3,1 раза. Даю совет, как посчитать ориентировочные суммы на оплату за отопление вашей квартиры при переходе на оплату за фактическое потребление.Если ваш дом оборудован общедомовыми приборами учета тепловой энергии и теплоносителя и вы платите равномерно в течение года по 8,33% в месяц (100:12), следует пересчитать месячную сумму в соответствии с процентной долей конкретного месяца от годового потребления тепла: январь – 18,55%; февраль – 15,46%; март – 13%; апрель – 8,36%; май – 2,65%; сентябрь – 2,78%; октябрь – 8,9%; ноябрь – 13,0%; декабрь – 17,3%. Естественно, предъявляемые в платёжных документах суммы могут отличаться от прогнозируемых оплат в зависимости от фактических температур наружного воздуха. Но отличие не должно быть ужасающим. Ужасом и даже кошмаром будет сам факт перехода в Сибири на оплату тепла за отопление по фактическому потреблению.Мне кажется, здесь есть какое-то недоразумение. В известных мне постановлениях речь идет о таких формах оплаты за тепло: равномерно в течение года и равномерно в течение отопительного периода. Я сторонник второй формы оплаты.Да, ежемесячная плата в этом случае увеличится с 8,33 до 11,1%, но это же не в 2,2 раза, как в январе по факту! Моим оппонентом была В.В. ШУНОВА, которая не без оснований убеждена, что для многих пенсионеров увеличение платы за тепло даже на 2,7% в месяц будет ощутимым. И вот теперь нам грозит увеличение платы не на 2,7%, а в 2,2 раза в зимние месяцы.Мне почему-то верится, что тихого ужаса, а тем более явного кошмара, нам удастся избежать. Впрочем, зачастую региональные чиновники «круче» федеральных. Оно и понятно: финансовая ситуация в регионах намного хуже федеральной. А расчет простой: чем больше с нас возьмут за ресурсы энергетики, тем больше они уплатят налогов в региональный бюджет.