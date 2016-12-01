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Новый председатель


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Сегодня, 17:49
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В нашем городе с 1997 года работает Совет ветеранов. Шестнадцать лет этой общественной организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов руководила Зоя Федоровна БУШУЕВА. Сейчас ей 83 года, поэтому Зоя Федоровна решила пост председателя оставить, будет работать в президиуме Совета.

Председателем совета ветеранов был избран 55-летний Александр БОНДАРЧУК, бывший военный комиссар Ангарска.

А.Н. Бондарчук работает начальником отдела в воинской части, у него большая семья (шестеро детей, младшей дочери 4 месяца) и большая общественная нагрузка - председатель Совета отцов города, председатель комиссии по патриотическому воспитанию Совета ветеранов.

Ольга КРАСНОВА
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