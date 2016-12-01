Новый председатель



Ольга КРАСНОВА

Сейчас ей 83 года, поэтому Зоя Федоровна решила пост председателя оставить, будет работать в президиуме Совета.Председателем совета ветеранов был избран 55-летний Александр БОНДАРЧУК, бывший военный комиссар Ангарска.А.Н. Бондарчук работает начальником отдела в воинской части, у него большая семья (шестеро детей, младшей дочери 4 месяца) и большая общественная нагрузка - председатель Совета отцов города, председатель комиссии по патриотическому воспитанию Совета ветеранов.