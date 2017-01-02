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В культуре новый начальник


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Сегодня, 16:14
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Новым начальником управления по культуре администрации АГО вместо ушедшего по собственному желанию Андрея ТРУСОВА со вторника, 17 января, назначена Марина ШКАБАРНЯ, до этого исполнявшая обязанности начальника отдела по молодёжной политике.

Как пояснила на пресс-конференции в свой первый рабочий день Марина Алексеевна, и прежнюю должность она не оставляет. Отделение по молодёжной политике в ближайшем будущем снова войдёт в состав управления по культуре (сейчас оно в составе управления по молодёжной политике, физкультуре и спорту).

О своих планах работы на новом месте Марина Шкабарня сказала:

- Планируем развивать МАУ дополнительного образования «Перспектива». Это сеть из 19 клубов по месту жительства. Используем для этого опыт Красноярска.

На вопрос о слиянии городского музея и Художественного центра Марина Алексеевна ответила:

- Тема оптимизации звучит сегодня не только в культуре, но и во всех сферах жизни. Время такое. Мы как хорошие хозяева должны экономно расходовать бюджетные деньги. В части творчества ни в городском музее, ни в Художественном центре никаких изменений не произойдёт.

Поучаствовать в культурной жизни города Марина Шкабарня призвала всех ангарчан:

- Вносите идеи развития культуры, пусть даже самые безумные.

Справка

Марина Алексеевна ШКАБАРНЯ, 44 года. Воспитывает дочь восьми лет. В течение 17 лет работала заместителем директора школы № 35 по воспитательной работе и учителем истории. 2,5 года работала в комиссии по делам несовершеннолетних. С 2006 года стала начальником отдела по молодёжной политике.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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