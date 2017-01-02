В культуре новый начальник

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Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

Как пояснила на пресс-конференции в свой первый рабочий день Марина Алексеевна, и прежнюю должность она не оставляет. Отделение по молодёжной политике в ближайшем будущем снова войдёт в состав управления по культуре (сейчас оно в составе управления по молодёжной политике, физкультуре и спорту).О своих планах работы на новом месте Марина Шкабарня сказала:На вопрос о слиянии городского музея и Художественного центра Марина Алексеевна ответила:Поучаствовать в культурной жизни города Марина Шкабарня призвала всех ангарчан:Марина Алексеевна ШКАБАРНЯ, 44 года. Воспитывает дочь восьми лет. В течение 17 лет работала заместителем директора школы № 35 по воспитательной работе и учителем истории. 2,5 года работала в комиссии по делам несовершеннолетних. С 2006 года стала начальником отдела по молодёжной политике.