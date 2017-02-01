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Соревнования молодых профессионалов


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Вчера, 10:28
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В разговоре приняли участие первый заместитель министра образования Иркутской области Евгений Торунов, мэр Ангарского городского округа Сергей Петров, представители предприятий-работодателей, руководители профессиональных образовательных учреждений, выпускники и представители Центра занятости населения.

Приглашая к обсуждению самого важного с точки зрения развития территории вопроса – «развитие человеческого капитала», Евгений Торунов выразил уверенность, что многие идеи и предложения участников круглого стола обязательно будут реализованы в Ангарске. «На протяжении многих лет в Ангарске складывается особая ситуация. На выбор профессии влияют взгляды, убеждения, традиции, сложившиеся в семье, школе, на предприятиях, где трудятся родители. Со школьных лет ребят убеждают, что они нужны своему городу, здесь востребованы их знания, рабочие руки, здесь их уважают и ценят. Это позволяет объединить людей, создать атмосферу единства ангарчан», – отметил первый заместитель министра образования Иркутской области Евгений Торунов.

Во время дискуссии обсуждалось, какие профессии и специальности будут востребованы в Ангарском городском округе, анализировались требования работодателей к выпускникам училищ, а также механизмы взаимодействия руководителей предприятий, профессиональных образовательных учреждений и администрации АГО.

«Ангарск – перспективная площадка для развития промышленного потенциала. Здесь особенно ценятся рабочие профессии, так как исторически сложилось, что наш город является, прежде всего, индустриальным центром, а без рабочих рук невозможно ни одно производство, – подчеркнул мэр Ангарского городского округа Сергей Петров. – Сегодня в Ангарске один из самых высоких уровней профессионального образования в области – восемь учреждений профессионального образования, которые являются лидерами в своих сегментах, находятся у нас. Неслучайно именно у нас проводится конкурс по двум компетенциям регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Сегодня востребованность в рабочих кадрах очень высока, по - прежнему наблюдается острый дефицит профессионалов своего дела. Выпускники наших профессиональных учебных заведений на 100 процентов востребованы на рынке труда, потребность в специалистах высокого уровня есть на любом предприятия Ангарского городского округа».

По мнению руководителей ангарских профессиональных образовательных учреждений, задачу подготовки востребованных специалистов успешно решают созданные на базе техникумов ресурсные центры, где педагоги и будущие специалисты могут анализировать ситуацию на рынке труда, чтобы скоррректировать программу подготовки под конкретного работодателя.
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