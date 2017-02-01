.
,

За всех отцов


0

Вчера, 13:35
 Количество просмотров: 33
    

Кто воспитывает настоящих мужчин

За всех отцов
Курсанты Парашютно-десантного клуба делают не менее одного прыжка в год.

Любой из фактов биографии 53-летнего Геннадия ЖУРКИНА, машиниста установки завода масел АНХК, достоин восхищения. Судите сами. Воспитал пятерых детей – раз. 31 год трудится на одном предприятии и является ответственным и квалифицированным работником – два. Служил в Афганистане – три. И более 30 лет совершенно безвозмездно занимается с детьми военно-прикладным спортом – это четыре. В праздничный день, когда мы по традиции поздравляем настоящих мужчин, мы хотим вас познакомить с этим незаурядным ангарчанином. Итак, обо всём по порядку.

- Сам я рос без отца, дворовым парнишкой, любил подраться, - рассказывает о себе Геннадий Валерьевич. В советское время вырасти достойным человеком было проще, даже если твоё сознание формировала улица. А вот сейчас, когда кругом много соблазнов, это сложнее. Потому и посвятил себя Геннадий Журкин не только воспитанию своих пятерых детей, но и чужих.
С 1986 года Геннадий Валерьевич возглавляет ангарский городской Парашютно-десантный клуб имени Глеба Евгеньевича КОТЕЛЬНИКОВА (изобретателя парашюта).
Начиналось всё так: после службы в Афганистане Геннадия Валерьевича отправили в Минск на слёт воинов-интернационалистов. Именно там он перенял опыт воинов, которые занимались с детьми. И загорелся! Вернулся в Ангарск, пошёл наудачу в ближайшее училище № 36 к директору, и директор его услышал – выделил помещение для занятий, помог набрать ребят среди студентов. С приобретением парашютов, пневматического оружия и выделением транспорта на поездки помогла Ангарская нефтехимическая компания, в которой Геннадий Журкин сразу после службы начал работать оператором на НПЗ.
Большинство своих воспитанников Журкин буквально вырвал с улицы.
- Я тогда ходил вечерами следить за порядком в составе народной дружины, бывал в детской комнате милиции, где видел ребят, которых доставляли то за драку, то за пьянку, и предлагал им у меня заниматься. Они приходили.
Зачем ему, отцу пятерых детей, это надо?
- Кругом очень много семей, в которых мальчики растут под опекой мам, без отцов, без мужского воспитания. Очень много пап, которые сами в армии не служили. Поэтому это дело важное, это становление мужского характера. Помогаю вырастить настоящего мужчину. Хотя и девочек у меня занимается много. Всё сегодня изменилось.
Возраст подопечных Геннадия Журкина – от 15 лет и старше. Даже взрослые приходят заниматься и прыгать. Геннадий Валерьевич отмечает, что сейчас существенно снизилось качество подготовки бойца в армии, как и снизился срок службы до одного года. Вот и наверстывают бойцы упущенное.
Семья Геннадия Журкина тоже прошла через обучение. Трое сыновей, дочь и супруга имеют за плечами прыжки с парашютом.
- Но чокнутый в семье всё-таки должен быть один! – шутит про свою увлеченность Журкин.
Сейчас Парашютно-десантный клуб базируется в школе № 6. В его составе 15 воспитанников и, кроме Геннадия Журкина, ещё один педагог по физической подготовке – бывший воспитанник МАЛЮКОВ Андрей Геннадьевич, тоже работник АНХК...
Светлана АНИНА,
фото из личного архива Г.В. ЖУРКИНА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ
Подписаться можно по т. 52-29-55
А также на нашем сайте angvremya.ru
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Попытка решить личные проблемы подав ложное заявление в полицию
В Иркутском кадетском корпусе прошли соревнования по Армейскому рукопашному бою
Казино в ритуальном салоне Иркутска
Все новости категории

Спортивные новости
Нужна стабильность
На ринге в «Труде»
Проводили зиму
Все новости категории

Реклама


ПРОДАМ ДАЧУ
В КИТОЕ.
8соток.
Дом подходит
для зимнего проживания.
Ангарская прописка.
Тел.8-904-155-97-71 __________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
РУКОВОДИТЕЛЬ
отдела рекламы,
РАБОТНИКИ
в рекламный отдел.
Резюме отправлять по адресу:
vrem@irmail.ru
Тел. 8-914-934-01-26 ___________________________
АКЦИЯ!
Лучший твой подарочек – это мы!
Впереди 23 февраля
День защитника Отечества.
«Время» выступает за права мужчин:
Долой носки, дезодоранты,
лосьоны и прочую дребедень!
Любимому мужчине нужна любимая газета!
С 6 по 27 февраля объявляем
акцию для защитников Отечества!
Мы дарим им специальную цену
на подписку на газету «Время».
Для мужчин и женщин, которые их любят,
наша газета будет стоить
за 1 полугодие 2017 г. – 300 руб.,
за 2 полугодие 2017 г. – 360 руб.! ________________________

Происшествия
Поставили на поток
Задержан при продаже часов со встроенной видеокамерой
930 тысяч рублей по подложным докуменам
Все новости категории

Общество
Маршрутку № 17 не ждите
Боец научного фронта
Уже с дипломом!
Все новости категории


sibcable.com

"ГАММА"

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Статей за Февраль 2017 (292)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru