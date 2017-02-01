За всех отцов

Кто воспитывает настоящих мужчин

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- Сам я рос без отца, дворовым парнишкой, любил подраться, - рассказывает о себе Геннадий Валерьевич. В советское время вырасти достойным человеком было проще, даже если твоё сознание формировала улица. А вот сейчас, когда кругом много соблазнов, это сложнее. Потому и посвятил себя Геннадий Журкин не только воспитанию своих пятерых детей, но и чужих.С 1986 года Геннадий Валерьевич возглавляет ангарский городской Парашютно-десантный клуб имени Глеба Евгеньевича КОТЕЛЬНИКОВА (изобретателя парашюта).Начиналось всё так: после службы в Афганистане Геннадия Валерьевича отправили в Минск на слёт воинов-интернационалистов. Именно там он перенял опыт воинов, которые занимались с детьми. И загорелся! Вернулся в Ангарск, пошёл наудачу в ближайшее училище № 36 к директору, и директор его услышал – выделил помещение для занятий, помог набрать ребят среди студентов. С приобретением парашютов, пневматического оружия и выделением транспорта на поездки помогла Ангарская нефтехимическая компания, в которой Геннадий Журкин сразу после службы начал работать оператором на НПЗ.Большинство своих воспитанников Журкин буквально вырвал с улицы.- Я тогда ходил вечерами следить за порядком в составе народной дружины, бывал в детской комнате милиции, где видел ребят, которых доставляли то за драку, то за пьянку, и предлагал им у меня заниматься. Они приходили.Зачем ему, отцу пятерых детей, это надо?- Кругом очень много семей, в которых мальчики растут под опекой мам, без отцов, без мужского воспитания. Очень много пап, которые сами в армии не служили. Поэтому это дело важное, это становление мужского характера. Помогаю вырастить настоящего мужчину. Хотя и девочек у меня занимается много. Всё сегодня изменилось.Возраст подопечных Геннадия Журкина – от 15 лет и старше. Даже взрослые приходят заниматься и прыгать. Геннадий Валерьевич отмечает, что сейчас существенно снизилось качество подготовки бойца в армии, как и снизился срок службы до одного года. Вот и наверстывают бойцы упущенное.Семья Геннадия Журкина тоже прошла через обучение. Трое сыновей, дочь и супруга имеют за плечами прыжки с парашютом.- Но чокнутый в семье всё-таки должен быть один! – шутит про свою увлеченность Журкин.Сейчас Парашютно-десантный клуб базируется в школе № 6. В его составе 15 воспитанников и, кроме Геннадия Журкина, ещё один педагог по физической подготовке – бывший воспитанник МАЛЮКОВ Андрей Геннадьевич, тоже работник АНХК...