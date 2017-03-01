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Прекрасная няня


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Вчера, 14:03
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Педагоги подвели итоги


В субботу, 4 марта, концертный зал ДК «Нефтехимик» был заполнен педагогами. Здесь были все директора школ и заведующие детских садов, учителя, воспитатели, няни. Закрывали муниципальный форум «Лидер в образовании-2017».

Прекрасная няня
Лучшей няне города Оксане ТИТОВОЙ 24 года. 2 года она работает в детском саду и учится в Ангарском педколледже на воспитателя. На конкурсное дефиле сшила четыре варианта рабочего фартука, потому что, как видно по фото, любит выглядеть хорошо.
Фото предоставлено Оксаной ТИТОВОЙ


Форум – это 120 разных педагогических мероприятий, которые в течение двух месяцев проходили в разных образовательных учреждениях города. В них приняли участие более 2700 педагогов. В этот день в «Нефтехимике» чествовали победителей.

В нынешнем году культурные люди отмечают сразу четыре юбилея: 80-летие Иркутской области, 80-летие Александра ВАМПИЛОВА, 80-летие Валентина РАСПУТИНА и 85-летие Евгения ЕВТУШЕНКО. Все эти даты были отмечены на форуме.

Дети писали сочинения по творчеству Распутина и рисовали иллюстрации к его произведениям. Лучшими сочинениями признаны работы Кристины ХАРЛАМОВОЙ и Виктории ВНУКОВОЙ из школы № 19, Екатерины МАМОНТОВОЙ из школы № 32 и Яны ДЁМИНОЙ из школы № 11. Лучшие иллюстрации сделали Светлана ЗУЕВА и Софья ПАНИНА из школы № 15 и Анжелика ПАВЛЕНКО из школы № 25.

Здесь же назвали лучшие образовательные организации города. В этом году ими стали лицей № 1 (директор Наталья БЕЛОУС) и детский сад № 117 «Теремок» (заведующая Людмила БУРОВА).

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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