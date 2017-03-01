Прекрасная няня

Педагоги подвели итоги

Фото предоставлено Оксаной ТИТОВОЙ



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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Форум – это 120 разных педагогических мероприятий, которые в течение двух месяцев проходили в разных образовательных учреждениях города. В них приняли участие более 2700 педагогов. В этот день в «Нефтехимике» чествовали победителей.В нынешнем году культурные люди отмечают сразу четыре юбилея: 80-летие Иркутской области, 80-летие Александра ВАМПИЛОВА, 80-летие Валентина РАСПУТИНА и 85-летие Евгения ЕВТУШЕНКО. Все эти даты были отмечены на форуме.Дети писали сочинения по творчеству Распутина и рисовали иллюстрации к его произведениям. Лучшими сочинениями признаны работы Кристины ХАРЛАМОВОЙ и Виктории ВНУКОВОЙ из школы № 19, Екатерины МАМОНТОВОЙ из школы № 32 и Яны ДЁМИНОЙ из школы № 11. Лучшие иллюстрации сделали Светлана ЗУЕВА и Софья ПАНИНА из школы № 15 и Анжелика ПАВЛЕНКО из школы № 25.Здесь же назвали лучшие образовательные организации города. В этом году ими стали лицей № 1 (директор Наталья БЕЛОУС) и детский сад № 117 «Теремок» (заведующая Людмила БУРОВА).