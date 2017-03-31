Вверх по водопаду

Фото предоставлено сборной командой Ангарска

Игорь КАРИН

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В расписании состязаний есть такой пункт: проведение проверки техники горного туризма на ледовом рельефе. Вот только с ледовым рельефом по случаю раннего потепления вышла неувязочка.– делится с газетой своим мнением самый опытный в команде спасатель 2-го класса Александр ФЕДОРОВ.По этим стенам и предстояло взобраться четырем сборным командам из Иркутской области. В каждой по шесть человек. Александр в нашей команде был старшим.