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Вверх по водопаду


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Вчера, 12:50
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Ангарская городская сборная команда по спортивному туризму приняла участие в соревнованиях, которые прошли на Аршане в минувшие выходные.

Вверх по водопаду
Слева направо: Владимир РИМАРЧУК, Антон КАЗАНЦЕВ, Надежда МАЛЫШЕВА, Евгений ДИМОВ, Дмитрий ФЁДОРОВ (младший) и Александр ФЁДОРОВ.
Фото предоставлено сборной командой Ангарска


В расписании состязаний есть такой пункт: проведение проверки техники горного туризма на ледовом рельефе. Вот только с ледовым рельефом по случаю раннего потепления вышла неувязочка.

- В таких случаях всегда есть палочка-выручалочка - река Кынгырга, протекающая через курорт “Аршан”. Там до сих пор правит зима, и горные водопады представляют из себя стены льда, – делится с газетой своим мнением самый опытный в команде спасатель 2-го класса Александр ФЕДОРОВ.

По этим стенам и предстояло взобраться четырем сборным командам из Иркутской области. В каждой по шесть человек. Александр в нашей команде был старшим.

- Подниматься вверх по ледяному катку - одна из самых сложных задач. Да еще взобраться надо как можно быстрее. А потом спуститься.


Игорь КАРИН

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