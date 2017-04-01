В очередь за врачами

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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Тот редкий случай, когда конкурируют не соискатели, а работодатели, врачей катастрофически не хватает во многих больницах региона.- рассказала нашей газете заместитель главного врача городской больницы № 1 по медицинской части Валентина ПРОТАСОВА. -БСМП заинтересовались будущие кардиолог, травматолог, гинеколог, терапевт и семейная пара: анестезиолог и уролог. К представителям перинатального центра подходили двое. Свои телефоны не оставили, но визитки АПЦ взяли.