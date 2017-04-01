В очередь за врачами

29 марта в Иркутском государственном медицинском университете проходила ярмарка вакансий для выпускников. Начальники отделов кадров, заместители главных врачей ангарских больниц зазывали к себе молодых специалистов.
Тот редкий случай, когда конкурируют не соискатели, а работодатели, врачей катастрофически не хватает во многих больницах региона. - Нам свои координаты оставили 11 человек, среди которых есть и ангарчане,
- рассказала нашей газете заместитель главного врача городской больницы № 1 по медицинской части Валентина ПРОТАСОВА. - С понедельника я с каждым из них буду созваниваться, убеждать работать у нас.
БСМП заинтересовались будущие кардиолог, травматолог, гинеколог, терапевт и семейная пара: анестезиолог и уролог. К представителям перинатального центра подходили двое. Свои телефоны не оставили, но визитки АПЦ взяли.
Галина ЛЕМЗЯКОВА
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