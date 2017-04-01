Жизнь за окном





Ольга КНЯЗЕВА,

фото из архива

Юлии ГЛАЗКОВОЙ

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Юлии ГЛАЗКОВОЙ 31 год, в следственном комитете она работает 5 лет. Свою профессию выбрала ещё в школе, после того, как посмотрела фильм «Тайны следствия».- Тогда мне казалось, что интереснее и почётнее профессии нет на свете. Я и сейчас так считаю. В этом сериале следователь Мария ШВЕЦОВА приходит на место преступления, даже самого запутанного, и ровно за одну минуту всё расследует, получает лавры и признание коллег. Думала, буду как она. Но ведь в жизни никогда так не бывает. С тех пор сериалы про нашу работу не смотрю.Не смотрит Юлия сериалы про следователей ещё и потому, что на работе страстей хватает. Девушка вспоминает своё первое расследование, на место преступления она тогда выезжала в качестве общественного помощника в компании опытного следователя.Единственные, кого стоит жалеть, признаётся следователь, - это дети. По каким-то неведомым даже ей самой причинам все дела, связанные с педофилией и насилием над детьми, попадают именно к ней на стол. Объяснить невозможно – преступления случаются именно в дежурные сутки следователя Глазковой.А чтобы не сойти с ума от работы и жестокости вокруг, у каждого следователя есть секрет.