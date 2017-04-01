Жизнь за окном

6 апреля свой профессиональный праздник отмечали следователи. На отмечание у них, конечно, времени нет - работа, расследования, уголовные дела и сроки. Поэтому даже на беседу с журналистом следователь следственного комитета по городу Ангарску Юлия ГЛАЗКОВА согласилась с трудом. Отвечать на вопросы сыщице пришлось в перерывах между допросами свидетелей и подозреваемых.
Юлии ГЛАЗКОВОЙ 31 год, в следственном комитете она работает 5 лет. Свою профессию выбрала ещё в школе, после того, как посмотрела фильм «Тайны следствия».
- Тогда мне казалось, что интереснее и почётнее профессии нет на свете. Я и сейчас так считаю. В этом сериале следователь Мария ШВЕЦОВА приходит на место преступления, даже самого запутанного, и ровно за одну минуту всё расследует, получает лавры и признание коллег. Думала, буду как она. Но ведь в жизни никогда так не бывает. С тех пор сериалы про нашу работу не смотрю.
Не смотрит Юлия сериалы про следователей ещё и потому, что на работе страстей хватает. Девушка вспоминает своё первое расследование, на место преступления она тогда выезжала в качестве общественного помощника в компании опытного следователя.- Я тогда даже к трупу подходить не стала, боялась, что стошнит. Издалека посмотрела, всё записала и уехала. Больше таких слабостей себе не позволяю. Как-то я расследовала убийство, подозреваемый, глава ОПГ, уже был задержан и находился в СИЗО. Я пришла на допрос. Он, когда меня увидел, не смог сдержать смех – как это я, маленькая, хрупкая девушка, буду его допрашивать. Здесь нужно понимать, что неважно, как ты выглядишь и какой у тебя пол. Есть преступник, закон и Уголовный кодекс. Больше ничего. У меня никогда не возникает жалости к преступникам.
Единственные, кого стоит жалеть, признаётся следователь, - это дети. По каким-то неведомым даже ей самой причинам все дела, связанные с педофилией и насилием над детьми, попадают именно к ней на стол. Объяснить невозможно – преступления случаются именно в дежурные сутки следователя Глазковой.
- А это ведь самые сложные дела. Мало найти и допросить преступника, нужно попытаться не нанести ещё большую травму пострадавшему ребёнку. Только представьте, что допрашивать по закону этих детей мы должны в присутствии родителя и педагога. В кабинете в этот момент столько народу, что ребёнок просто замыкается. А ведь ему нужно рассказывать о страшных вещах. Поэтому подготовить и провести такой допрос самое сложное. Ну и плюс нужно постараться добиться максимального наказания для преступника.
А чтобы не сойти с ума от работы и жестокости вокруг, у каждого следователя есть секрет.
Ольга КНЯЗЕВА,
фото из архива
Юлии ГЛАЗКОВОЙ
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