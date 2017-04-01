.
,

Жизнь за окном


0

Сегодня, 00:54
 Количество просмотров: 56
    

Жизнь за окном

6 апреля свой профессиональный праздник отмечали следователи. На отмечание у них, конечно, времени нет - работа, расследования, уголовные дела и сроки. Поэтому даже на беседу с журналистом следователь следственного комитета по городу Ангарску Юлия ГЛАЗКОВА согласилась с трудом. Отвечать на вопросы сыщице пришлось в перерывах между допросами свидетелей и подозреваемых.

Юлии ГЛАЗКОВОЙ 31 год, в следственном комитете она работает 5 лет. Свою профессию выбрала ещё в школе, после того, как посмотрела фильм «Тайны следствия».

- Тогда мне казалось, что интереснее и почётнее профессии нет на свете. Я и сейчас так считаю. В этом сериале следователь Мария ШВЕЦОВА приходит на место преступления, даже самого запутанного, и ровно за одну минуту всё расследует, получает лавры и признание коллег. Думала, буду как она. Но ведь в жизни никогда так не бывает. С тех пор сериалы про нашу работу не смотрю.

Не смотрит Юлия сериалы про следователей ещё и потому, что на работе страстей хватает. Девушка вспоминает своё первое расследование, на место преступления она тогда выезжала в качестве общественного помощника в компании опытного следователя.

- Я тогда даже к трупу подходить не стала, боялась, что стошнит. Издалека посмотрела, всё записала и уехала. Больше таких слабостей себе не позволяю. Как-то я расследовала убийство, подозреваемый, глава ОПГ, уже был задержан и находился в СИЗО. Я пришла на допрос. Он, когда меня увидел, не смог сдержать смех – как это я, маленькая, хрупкая девушка, буду его допрашивать. Здесь нужно понимать, что неважно, как ты выглядишь и какой у тебя пол. Есть преступник, закон и Уголовный кодекс. Больше ничего. У меня никогда не возникает жалости к преступникам.

Единственные, кого стоит жалеть, признаётся следователь, - это дети. По каким-то неведомым даже ей самой причинам все дела, связанные с педофилией и насилием над детьми, попадают именно к ней на стол. Объяснить невозможно – преступления случаются именно в дежурные сутки следователя Глазковой.

- А это ведь самые сложные дела. Мало найти и допросить преступника, нужно попытаться не нанести ещё большую травму пострадавшему ребёнку. Только представьте, что допрашивать по закону этих детей мы должны в присутствии родителя и педагога. В кабинете в этот момент столько народу, что ребёнок просто замыкается. А ведь ему нужно рассказывать о страшных вещах. Поэтому подготовить и провести такой допрос самое сложное. Ну и плюс нужно постараться добиться максимального наказания для преступника.

А чтобы не сойти с ума от работы и жестокости вокруг, у каждого следователя есть секрет.


Ольга КНЯЗЕВА,
фото из архива
Юлии ГЛАЗКОВОЙ

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан налетчик на цветочные павильоны
Уроженец Оренбурга обманывал ангарчан
Авария с коляской в Ангарске
Все новости категории

Спортивные новости
По последнему снегу
В двадцатый раз
Не слабый пол
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
106, 107, 77 кв-л.
15 мкр.
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Продам участок
в деревне Зуй,
(10 соток,
земля разработана,
огорожена)
500 тыс. руб.
т. 8-950-108-90-65

Происшествия
Не дали сгореть
Петербург содрогнулся, но не дрогнул
Точкой невозврата для «Дитэко» стала весна 2016 года
Все новости категории

Общество
«Тимур» стал съедобным
Будет чисто
Лучше перебдеть
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ ЗА 360 р.
на 6-ть МЕСЯЦЕВ,
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Статей за Апрель 2017 (104)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (303)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru