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Пенсионеры уходят первыми


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Сегодня, 13:56
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Как мы уже писали, «Роснефть» приводит свои предприятия к единому стандарту («АНХК. Что будет завтра» - «В» от 24 марта 2017 года). Люди из руководства Ангарской нефтехимической компании просят не путать сокращение и готовящееся изменение структуры АНХК. Но как показывает ситуация, в грядущем изменении - реальная угроза сокращения числа рабочих мест. Тревогу забили работники ООО «Автотранспортное предприятие» (АТПР), с 1 июля здесь увольняют более 70 человек.

Поясним нашим читателям: многие годы АТПР было структурным подразделением АНХК. В 2011 году его из состава компании вывели. Предприятие по-прежнему находится на территории АНХК, но уже в статусе ООО. С 1 июля большая часть коллектива АТПР возвращается в состав компании, что хорошо как для предприятия, так и для его работников, которые будут получать все социальные льготы нефтехимиков.

Однако повезет не всем. 61 работник автотранспортного предприятия пенсионного возраста уже получил уведомление о предстоящем увольнении. В этом документе (редакция располагает его ксерокопией) указано, что с 1 июля 2017 года должность увольняемого работника АТПР будет выведена из штатного расписания предприятия согласно пункту 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса (сокращение численности или штата работников).

Мы обратились к В.В. БОБЕЛЮ, директору ООО АТПР, с просьбой пояснить ситуацию. Валерий Владимирович ответил нашей газете, что сейчас на предприятии работают более 500 человек, по договору с АНХК они выполняют грузовые и пассажирские перевозки.

Ольга КРАСНОВА

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