Пенсионеры уходят первыми

Ольга КРАСНОВА

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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Поясним нашим читателям: многие годы АТПР было структурным подразделением АНХК. В 2011 году его из состава компании вывели. Предприятие по-прежнему находится на территории АНХК, но уже в статусе ООО. С 1 июля большая часть коллектива АТПР возвращается в состав компании, что хорошо как для предприятия, так и для его работников, которые будут получать все социальные льготы нефтехимиков.Однако повезет не всем. 61 работник автотранспортного предприятия пенсионного возраста уже получил уведомление о предстоящем увольнении. В этом документе (редакция располагает его ксерокопией) указано, что с 1 июля 2017 года должность увольняемого работника АТПР будет выведена из штатного расписания предприятия согласно пункту 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса (сокращение численности или штата работников).Мы обратились к В.В. БОБЕЛЮ, директору ООО АТПР, с просьбой пояснить ситуацию. Валерий Владимирович ответил нашей газете, что сейчас на предприятии работают более 500 человек, по договору с АНХК они выполняют грузовые и пассажирские перевозки.