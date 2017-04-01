Переманили из Иркутска

В АПЦ оперирует онколог-гинеколог

Фото Николая СТЕРНИНА

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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Еще полгода назад в приемном покое гинекологического отделения АПЦ женщины, нуждающиеся в оперативном лечении, часами сидели в очереди к МАЛЫГИНУ. Им было неважно, кто примет: заведующий отделением Владимир Юрьевич или его отец Юрий Иннокентьевич. Оба – высококлассные врачи-гинекологи с большим опытом работы. Когда они практически одновременно уволились по собственному желанию (младший захотел работать в Москве, а старший – уйти на пенсию), ангарчанки было решили, что отделение закроют. Работать-то в нем некому! Врачей-гинекологов в Ангарске можно по пальцам пересчитать. Все они трудоустроены, а новых специалистов пока выучишь…Однако гинекология в перинатальном центре не работала всего лишь пару недель. Это же только кажется, что врача заменить некем. При желании найти замену можно любому. Если искать не только в Ангарске.Главный врач АПЦ Наталья Бреус нового заведующего гинекологией приглядела в… перинатальном центре Иркутска. 35-летний Артём Иванович СЛЕПНЁВ за шесть лет работы акушером-гинекологом в отделении оперативной гинекологии Иркутского городского перинатального центра овладел всеми современными техниками оперативного вмешательства. Уверенно выполняет как полостные, так и лапароскопические операции. Испытательный срок на новой должности он прошел успешно, так что можно говорить о втором рождении гинекологического отделения АПЦ. Тем более что Артем Иванович учится не только на собственном опыте. Его консультирует кандидат медицинских наук, больше 20 лет возглавлявший отделение онкогинекологии в областном онкологическом диспансере, доцент кафедры последипломного образования института усовершенствования врачей Леонид Владимирович ХЫШИКТУЕВ.- рассказал нашей газете Леонид Владимирович. -