Переманили из Иркутска

В АПЦ оперирует онколог-гинекологВ понедельник, 24 апреля, у пациентки гинекологического отделения Ангарского перинатального центра удалили 30-сантиметровую опухоль, занимавшую всю брюшную полость. Операцию проводили иркутяне, которых в АПЦ на работу пригласила главный врач центра Наталья БРЕУС.Заведующий реанимационным отделением АПЦ Виталий Алексеевич СЕЛЕЦКИЙ, консультант АПЦ, онколог-гинеколог с 20-летним стажем Леонид Владимирович ХЫШИКТУЕВ, заведующий гинекологическим отделением АПЦ Артём Иванович СЛЕПНЁВ. Такому врачебному ансамблю своё здоровье доверять не страшно.
Фото Николая СТЕРНИНА
Еще полгода назад в приемном покое гинекологического отделения АПЦ женщины, нуждающиеся в оперативном лечении, часами сидели в очереди к МАЛЫГИНУ. Им было неважно, кто примет: заведующий отделением Владимир Юрьевич или его отец Юрий Иннокентьевич. Оба – высококлассные врачи-гинекологи с большим опытом работы. Когда они практически одновременно уволились по собственному желанию (младший захотел работать в Москве, а старший – уйти на пенсию), ангарчанки было решили, что отделение закроют. Работать-то в нем некому! Врачей-гинекологов в Ангарске можно по пальцам пересчитать. Все они трудоустроены, а новых специалистов пока выучишь…
Однако гинекология в перинатальном центре не работала всего лишь пару недель. Это же только кажется, что врача заменить некем. При желании найти замену можно любому. Если искать не только в Ангарске.
Главный врач АПЦ Наталья Бреус нового заведующего гинекологией приглядела в… перинатальном центре Иркутска. 35-летний Артём Иванович СЛЕПНЁВ за шесть лет работы акушером-гинекологом в отделении оперативной гинекологии Иркутского городского перинатального центра овладел всеми современными техниками оперативного вмешательства. Уверенно выполняет как полостные, так и лапароскопические операции. Испытательный срок на новой должности он прошел успешно, так что можно говорить о втором рождении гинекологического отделения АПЦ. Тем более что Артем Иванович учится не только на собственном опыте. Его консультирует кандидат медицинских наук, больше 20 лет возглавлявший отделение онкогинекологии в областном онкологическом диспансере, доцент кафедры последипломного образования института усовершенствования врачей Леонид Владимирович ХЫШИКТУЕВ. - В перинатальном центре Ангарска созданы все условия для оперативного лечения пациенток с доброкачественными опухолями гениталий всех локализаций,
- рассказал нашей газете Леонид Владимирович. - Мы можем делать операции любой сложности. Материальная база и необходимый инструментарий для этого имеются. Молодые врачи, работая со мной вместе, будут совершенствоваться и на практике осваивать новые методы. Сегодня мы вместе с Артемом Ивановичем провели две сложные операции по удалению матки, шейки матки и придатков.
Галина ЛЕМЗЯКОВА
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