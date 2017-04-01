Вторая в области

24 апреля были подведены итоги областных конкурсов на лучших педагогов и лучшие образовательные организации. Лариса КОЗЛОВСКАЯ, воспитатель детского сада № 29, заняла второе место в областном конкурсе «Воспитатель года-2017».
Фото Николая СТЕРНИНА
Конкурсы проходили в два этапа – заочный и очный. На заочный этап представляли документы 29 учителей, 29 воспитателей и 66 образовательных организаций области. Все победители конкурсов на муниципальных этапах. В очный тур прошли 20 учителей, 15 воспитателей и 27 образовательных организаций.
«Учителем года-2017» стала учитель из Усть-Илимска, «Воспитателем года» - педагог-мужчина из Братска. За победу они получили ключи от автомобилей.
«Лучший учитель года» из Ангарска Дарья ГАРМС (школа № 14) вошла в десятку лучших.
Лариса КОЗЛОВСКАЯ, воспитатель ангарского детского сада №29, стала по количеству баллов второй в региональном конкурсе «Воспитатель года-2017». Она рассказала нашей газете о конкурсе:
- Сначала на заочный этап конкурса мы снимали визитку и писали эссе, отправляли всё это на суд жюри. На очном этапе нам надо было провести открытое занятие в иркутском детском саду в незнакомой группе детей. Причём темы выдавали за день, на подготовку буквально была одна ночь. Мне попалась тема «Перелётные птицы Прибайкалья» и подготовительная группа. Всё прошло хорошо. Соперники были очень сильные. Кроме того, я показывала мастер-класс по квест-играм. Демонстрировала настольный квест, который является моей разработкой.
За второе место воспитатель получила планшет.
Лучшая школа области также находится в Братске, а лучший детский сад – в Усть-Илимске. Ангарский лицей №1 (директор Наталья БЕЛОУС) занял третье место в областном конкурсе.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА