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Вторая в области


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Вчера, 18:36
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24 апреля были подведены итоги областных конкурсов на лучших педагогов и лучшие образовательные организации.

Вторая в области
Лариса КОЗЛОВСКАЯ, воспитатель детского сада № 29, заняла второе место в областном конкурсе «Воспитатель года-2017».
Фото Николая СТЕРНИНА


Конкурсы проходили в два этапа – заочный и очный. На заочный этап представляли документы 29 учителей, 29 воспитателей и 66 образовательных организаций области. Все победители конкурсов на муниципальных этапах. В очный тур прошли 20 учителей, 15 воспитателей и 27 образовательных организаций.

«Учителем года-2017» стала учитель из Усть-Илимска, «Воспитателем года» - педагог-мужчина из Братска. За победу они получили ключи от автомобилей.
«Лучший учитель года» из Ангарска Дарья ГАРМС (школа № 14) вошла в десятку лучших.

Лариса КОЗЛОВСКАЯ, воспитатель ангарского детского сада №29, стала по количеству баллов второй в региональном конкурсе «Воспитатель года-2017». Она рассказала нашей газете о конкурсе:

- Сначала на заочный этап конкурса мы снимали визитку и писали эссе, отправляли всё это на суд жюри. На очном этапе нам надо было провести открытое занятие в иркутском детском саду в незнакомой группе детей. Причём темы выдавали за день, на подготовку буквально была одна ночь. Мне попалась тема «Перелётные птицы Прибайкалья» и подготовительная группа. Всё прошло хорошо. Соперники были очень сильные. Кроме того, я показывала мастер-класс по квест-играм. Демонстрировала настольный квест, который является моей разработкой.

За второе место воспитатель получила планшет.

Лучшая школа области также находится в Братске, а лучший детский сад – в Усть-Илимске. Ангарский лицей №1 (директор Наталья БЕЛОУС) занял третье место в областном конкурсе.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
Вчера, 19:48 - Edwinnox написал(а):
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Вчера, 20:32 - Lusincah написал(а):
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Подскажите пожалуйста как сделать цукаты из ананаса?
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Сегодня, 01:24 - Edwinnox написал(а):
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Plumpers Boobs!Only For You!# 2521420 Tits photos !!! Look Now !! # 1912713
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