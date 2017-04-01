Вторая в области

Фото Николая СТЕРНИНА



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

Конкурсы проходили в два этапа – заочный и очный. На заочный этап представляли документы 29 учителей, 29 воспитателей и 66 образовательных организаций области. Все победители конкурсов на муниципальных этапах. В очный тур прошли 20 учителей, 15 воспитателей и 27 образовательных организаций.«Учителем года-2017» стала учитель из Усть-Илимска, «Воспитателем года» - педагог-мужчина из Братска. За победу они получили ключи от автомобилей.«Лучший учитель года» из Ангарска Дарья ГАРМС (школа № 14) вошла в десятку лучших.Лариса КОЗЛОВСКАЯ, воспитатель ангарского детского сада №29, стала по количеству баллов второй в региональном конкурсе «Воспитатель года-2017». Она рассказала нашей газете о конкурсе:За второе место воспитатель получила планшет.Лучшая школа области также находится в Братске, а лучший детский сад – в Усть-Илимске. Ангарский лицей №1 (директор Наталья БЕЛОУС) занял третье место в областном конкурсе.