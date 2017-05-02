5 мая водолазы России отметили свой профессиональный праздник



Игорь КАРИН,

фото из личного архива

Валерия ЧЕРНЫХ,

и с сайта sibiriantimes.com

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Валерий Иннокентьевич ЧЕРНЫХ считается самым бывалым водолазом в регионе. Профессиональный спасатель, за 32 года он провел на глубине тысячи часов. Погружался на 1 400 метров, а в профессию пришел с легкой руки Жака Ива КУСТО.А командор Кусто действительно меня вдохновил. Я посмотрел его фильм «В мире безмолвия», и участь моя была решена.Черных рос в Иркутске. Любил все подряд: химию и лыжи, математику и бег. Облазил все болота под Ново-Ленино. Окончил биолого-почвенный факультет универа. Вел зоокружок в ангарском Дворце пионеров. Работал в АНХК, УСКС, лимнологическом институте, НИИБиологии, внештатным спасателем… записей на две трудовые хватит. Все изменилось в 1974 году, когда на Тункинских гольцах вытаскивали попавших под лавину людей. Окончательно же понял, чем надо заниматься, когда увидел ДТП на трассе Сахурта-Баяндай. Женщина с ребенком улетела на машине в кювет. Ребенок насмерть. Мать еле дышала. Черных с товарищем вытащили ее, но перевязывать было нечем. А машины проезжали мимо. Тогда они поставили поперек дороги КамАЗ и только так смогли спасти человека.- В нашей профессии оперируют другими категориями. Не спешить, не задерживать дыхание при всплытии. Прежде чем что-либо сделать, взять паузу, подумать, восстановить дыхание. Человек на глубине находится под большим прессом адреналина. Увеличивается давление, нарушается тонкая моторика, увеличивается время реакции, снижается сообразительность. В результате срыв может произойти по любому поводу. Попала вода в горло, сразу паника и смерть.- Под водой я сам себе хозяин, а наверху я - начальник, который отвечает за подчиненных. Никакая высшая квалификация не гарантирует защиту от трагедии. Несколько лет назад при обследовании Иркутской ГЭС погибли два водолаза. Я их хорошо знал. Опытнейшие специалисты. Но были нарушены наши железные правила. На ГЭС не перекрыли соседний агрегат, что привело к сильному течению. Руководитель работ не должен был идти под воду, но он пошел и как раз попал в то течение. А второй водолаз, которого отправили следом, разобраться в ситуации уже не успел… «Человек смертен, но это еще было бы полбеды… Плохо то, что он иногда смертен внезапно».