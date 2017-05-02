.
,

На дне


0

Сегодня, 16:51
 Количество просмотров: 44
    

5 мая водолазы России отметили свой профессиональный праздник


В нашем городе представителя этой профессии найти трудно. В холодных водах междуречья этот труд невостребован, но нам улыбнулась удача.

На дне
Водолазы - редкая профессия, в которой нет женщин.

Валерий Иннокентьевич ЧЕРНЫХ считается самым бывалым водолазом в регионе. Профессиональный спасатель, за 32 года он провел на глубине тысячи часов. Погружался на 1 400 метров, а в профессию пришел с легкой руки Жака Ива КУСТО.

- Нырок почти на полтора километра – чистая правда. Только погружался я в глубоководном аппарате «Пайсис», который сейчас как экспонат на берегу Байкала поставили. Лично я глубже 80 метров не уходил. Если дальше, обратно можно уже не вернуться. Азот на такой глубине действует как наркотик, и человек выпадает из реальности.

А командор Кусто действительно меня вдохновил. Я посмотрел его фильм «В мире безмолвия», и участь моя была решена.

Черных рос в Иркутске. Любил все подряд: химию и лыжи, математику и бег. Облазил все болота под Ново-Ленино. Окончил биолого-почвенный факультет универа. Вел зоокружок в ангарском Дворце пионеров. Работал в АНХК, УСКС, лимнологическом институте, НИИБиологии, внештатным спасателем… записей на две трудовые хватит. Все изменилось в 1974 году, когда на Тункинских гольцах вытаскивали попавших под лавину людей. Окончательно же понял, чем надо заниматься, когда увидел ДТП на трассе Сахурта-Баяндай. Женщина с ребенком улетела на машине в кювет. Ребенок насмерть. Мать еле дышала. Черных с товарищем вытащили ее, но перевязывать было нечем. А машины проезжали мимо. Тогда они поставили поперек дороги КамАЗ и только так смогли спасти человека.

- Решительность и смекалка часто вам помогали?

- В нашей профессии оперируют другими категориями. Не спешить, не задерживать дыхание при всплытии. Прежде чем что-либо сделать, взять паузу, подумать, восстановить дыхание. Человек на глубине находится под большим прессом адреналина. Увеличивается давление, нарушается тонкая моторика, увеличивается время реакции, снижается сообразительность. В результате срыв может произойти по любому поводу. Попала вода в горло, сразу паника и смерть.

- Несмотря на огромный стаж работы, подготовки и все мыслимые надбавки за квалификацию, вам спокойнее на берегу или под водой?

- Под водой я сам себе хозяин, а наверху я - начальник, который отвечает за подчиненных. Никакая высшая квалификация не гарантирует защиту от трагедии. Несколько лет назад при обследовании Иркутской ГЭС погибли два водолаза. Я их хорошо знал. Опытнейшие специалисты. Но были нарушены наши железные правила. На ГЭС не перекрыли соседний агрегат, что привело к сильному течению. Руководитель работ не должен был идти под воду, но он пошел и как раз попал в то течение. А второй водолаз, которого отправили следом, разобраться в ситуации уже не успел… «Человек смертен, но это еще было бы полбеды… Плохо то, что он иногда смертен внезапно».

Игорь КАРИН,
фото из личного архива
Валерия ЧЕРНЫХ,
и с сайта sibiriantimes.com

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Торжественное вручение паспортов 14-летним ангарчанам
Я помню! Я горжусь! Служу России!
Танцы на вокзале
Все новости категории

Спортивные новости
Одиннадцать на ковре
Бенефис Ильина
За кубок Победы
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
С топором на родных
Погибли на месте
Будут сидеть!
Все новости категории

Общество
Прививка от фашизма
За роботов
В Китое построят школу
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




baikalstars.ru

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Статей за Май 2017 (118)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)
Статей за Декабрь 2016 (460)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru